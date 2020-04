Laurent Ournac confiné : son drôle de cadeau pour son anniversaire

Depuis de longues semaines, les Français doivent respecter une mesure de confinement. Si ce quotidien bousculé n’est pas facile à vivre, certaines personnalités tentent de divertir les internautes à l’aide des réseaux sociaux. Il y a ceux qui proposent des émissions en direct, ceux qui jouent la carte de l’humour comme Franck Dubosc ou encore ceux qui optent pour la sincérité et les difficultés parfois constatées. Depuis le 17 mars, de nombreuses personnes ont donc fêté leur anniversaire confinées. C’est le cas de Laurent Ournac. L’interprète de Tom dans Camping Paradis a eu 40 ans dimanche 26 avril. Entouré de sa femme et de leurs enfants, il a malgré tout pu profiter de sa journée et a partagé son cadeau très spécial…

"Je suis prêt pour continuer vers l’infini et au-delà !"

S’il avait prévu une grande fête pour ses 40 ans, Laurent Ournac a dû revoir ses plans, confinement oblige. C’est via son compte Instagram que celui qui a participé puis présenté Danse avec les Stars a partagé son cadeau : un costume de Buzz l’éclair ! En légende du cliché où il porte son déguisement, Laurent Ournac écrit : "Aujourd’hui j’ai 40 ans. 40 ans et confiné. Mais confiné ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi. Alors aujourd’hui Ludivine Ournac m’a offert le plus beau costume pour être mâle de l’élégance pour cette journée un peu spéciale. Je suis prêt pour continuer vers l’infini et au-delà !" Dans une story partagée par l’acteur, on découvre toute la famille déguisée. Sa femme Ludivine est en Marge Simpson, leur fille Capucine née en 2012 porte un déguisement de Wonder Woman et Léon, leur fils né en 2019 est Chewbacca. Un anniversaire sous le signe du déguisement pour Laurent Ournac.

Par Non Stop People TV