Laurent Ournac critiqué sur sa prise de poids : Sa réponse cash et hilarante

Il est difficile de plaire à tout le monde et être une célébrité n'arrange pas les choses... Chaque geste est souvent scruté à la loupe et Laurent Ournac n'y échappe pas... L'acteur vedette de "Camping Paradis" a eu recours à une sleeve gastrectomie, ce qui lui a permis de perdre des dizaines de kilos. Si sa transformation physique avait étonné ses fans, l'acteur a confié dans les colonnes du magazine Voici, en kiosques le vendredi 24 juillet, qu'il devait continuer à surveiller son poids quotidiennement : "J'ai repris un peu de poids. Mais je ne lâche pas. Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré. Tu peux être tenté de refaire des régimes soi-disant miracle pour maigrir vite avant les rendez-vous bilan. Sauf qu'on sait bien qu'après on regrossit encore plus...".

Victime de critiques

Laurent Ournac avait poursuivi en expliquant : "C'est un long parcours. Les deux premières années, on est hyper content, on atteint assez vite un poids idéal alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude. Ma nutritionniste dit que c'est comme une partie de cartes dans laquelle les obèses n'auraient ni les joker ni les as...". D'ailleurs, l'acteur a repris quelques kilos pendant ses vacances, ce qu'une de ses abonnées n'a pas manqué de lui faire remarquer après qu'il ait partagé une photo sur son compte Instagram...

pour faire taire ses détracteurs

Face à ces critiques, Laurent Ournac a décidé de prendre les devants et de répondre de la meilleure manière possible. Il a posté un montage vidéo sur le clip de Nicki Minaj, sur Instagram pour faire taire ses détracteurs avec en légende : "Pendant que certains débattent de savoir si j’ai pris du poids ou pas, moi je suis en roue libre !!! C’est l’été ... fuck le reste !". Il s'est servi de l'application Reface App qui fait fureur en ce moment.

Par Solène Sab