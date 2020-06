Laurent Ournac jaloux du salaire de Mimie Mathy ? Sa mise au point sur Instagram

À plusieurs reprises, Laurent Ournac et Mimie Mathy se sont donné la réplique sur TF1. Si l’actrice de 62 ans s’est plusieurs fois invitée dans la série "Camping Paradis" dans laquelle Laurent Ournac tient le rôle principal, ce dernier a lui aussi signé plusieurs apparitions dans la série culte "Joséphine Ange Gardien".

Après plus d’une décennie de collaborations, il paraîtrait que l’acteur qui vient de devenir papa pour la deuxième fois est littéralement jaloux du salaire de sa consœur. Face aux insistantes rumeurs, le comédien de 40 ans a décidé de mettre les choses au clair.

"Elle gagne ce qu’elle gagne"

Ce lundi 1er juin, Laurent Ornac a en effet publié un message en story sur Instagram pour éteindre le feu : "Coucou les amis, j’espère que vous allez bien en ce lundi 1er juin, un lundi bien ensoleillé et bien appréciable. Je vous fais une petite vidéo car j’ai reçu pas mal de messages d’entre vous pour me parler d’articles qui circulent sur le net, traitant d’une guerre entre Mimie Mathy et moi, pour des raisons d’argent et de salaire. Je serais jaloux, je lui en voudrais. Il n’y a pas de guerre entre Mimie et moi, tout va bien ! On se connaît depuis 15 ans, on a fait plusieurs téléfilms ensemble, il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte : je gagne ce que je gagne, elle gagne ce qu’elle gagne. On est loin d’être les personnes les plus à plaindre, ne vous en faites pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, des bisous à Mimie et à vous" a affirmé l’acteur avec poigne.

Si Laurent Ournac assure ne pas être jaloux, il existe une différence de salaire entre les deux stars du petit écran. En 2011, Laurent Ournac avait en effet levé le voile sur son salaire sur les ondes de la radio MFM : "Je suis encore un petit junior qui arrive dans la boîte, c’est nettement moins que les ténors du barreau. C’est beaucoup moins et en même temps c’est énormément par rapport à ce qu’on peut imaginer dans la vie. C’est un peu moins de 100.000 euros par épisode".

De son côté, Mimie Mathy a révélé en 2013 à TV Mag que son salaire était de 250 000€ par épisode. Salaire qu’elle a dû revoir à la baisse pour sauver la série : "Pour que la série continue, j’ai baissé mon cachet, plutôt que mettre toute une équipe au chômage. Je vis encore très bien, mais j’ai largement baissé mon cachet : il a été divisé par deux".

Par E.S.