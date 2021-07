Laurent Ournac : les secrets de la longévité de son couple avec Ludivine

Lundi 5 juillet 2021, TF1 a diffusé le premier inédit de l'été de "Camping Paradis", série dans laquelle Laurent Ournac tient le rôle principal. Et pout cet épisode estival, le comédien a donné la réplique à Patrick Sébastien, ex-animateur phare sur France Télévisions. Dans un entretien à Télé-Loisirs, ce dernier est revenu sur l'accueil qu'il a reçu de la part de l'acteur à son arrivée sur le tournage. "Lui, visiblement, me connaissait bien puisqu’il m’a dit : 'Quand j’étais petit, je te regardais'. Je me rends compte qu’il y a des tas de mômes de 35 ou 40 balais aujourd’hui qui ont grandi avec moi, et ça me touche. C’est vrai que j'ai fait tellement de choses… et pourtant, à la télé, on m'a toujours pris pour une merde !" a-t-il dit.

Sur sa page Instagram, Laurent Ournac a teasé la venue de Patrick Sébastien dans l'épisode de "Camping Paradis". En effet, l'ancien présentateur de "Danse avec les stars" sur TF1 a posté deux photos sur lesquelles il prend la pose aux côtés de l'animateur. En légende, il a écrit les messages suivants : "Rendez vous lundi 5 juillet à 21h05 sur TF1 pour le premier inédit de l’été avec Patrick Sébastien ! Tout nouveau tout chaud" / "Tout est là ! À ce soir sur TF1 pour le 1er inédit de l'année. Le Camping Paradis vous ouvre ses portes à 21h05. Vous venez ?"

"Nous adorons nous préparer des surprises"

Quand il ne travaille pas, Laurent Ournac peut compter sur sa famille. À 41 ans, il est l'heureux papa de deux enfants, Capucine et Léon. Une famille qu'il a construite avec sa femme Ludivine. Le 4 juin dernier, elle a fêté son anniversaire. L'occasion pour le comédien de lui adresser sur Instagram un message plein d'amour. "Quelle beauté ! Bon anniversaire Ludivine Ournac. 4 juin 2021", a-t-il posté. Dans une interview au magazine "Nous Deux", en kiosque ce mardi 6 juillet 2021, l'acteur s'est confié sur son couple. "Mon épouse et moi sommes très fleur bleue. Nous adorons nous préparer des surprises, des parenthèses à deux. C'est ce qui constitue notre ciment et celui de notre famille. Je suis très heureux parce que nous avons un doux équilibre, entre les moments à deux et ceux à quatre, avec nos enfants. J'ai la grande chance d'avoir une femme incroyable, qui me réserve plein de surprises. Nous sommes très portés sur les petites attentions", a-t-il expliqué.

Par Non Stop People TV