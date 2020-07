Laurent Ournac : où en est-il de sa perte de poids ?

Chaque lundi, TF1 diffuse un nouvel épisode de la série "Camping Paradis". Depuis 2006, Laurent Ournac tient le rôle principal dans cette série qui réunit petits et grands devant le petit écran. Propulsé sous les feux des projecteurs après avoir participé à l'émission "Mon Incroyable Fiancé" sur la même chaîne, Laurent Ournac est désormais connu à travers le pays pour ses talents de comédiens et pour son combat contre les kilos.



En 2015, celui qui est papa de deux enfants a eu recours à une opération pour combattre son obésité morbide. L'acteur a en effet opté pour la sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer 75 à 80% de l'estomac. Avec un estomac à taille réduite, les patients ne peuvent donc plus manger autant et se doivent de respecter un régime alimentaire strict, ce qui engendre naturellement une perte de poids. Grâce à cette intervention médicale, Laurent Ournac a réussi à perdre 60 kilos et passer ainsi de 142 à 82 kilos. Cinq ans après son opération, où Laurent Ournac en est-il de sa perte de poids ?

Quelques kilos repris en 5 ans

Malgré une réduction considérable de la taille de l'estomac, les patients se doivent de continuer à surveiller leur alimentation au quotidien. Voilà pourquoi Laurent Ournac continue de se battre pour rester en forme. "C'est compliqué, je me bats encore. J'étais passé à 82 kilos après ma sleeve gastrectomie, en ce moment, je suis à une centaine de kilos. J'ai toujours des tentations" avait-il confié à Gala en avril 2020. Et de pousuivre : "Vous savez, j'ai été l'un de ces gros qui parle ainsi : 'Ça va, je vais bien, je m'aime comme je suis'. Mais au fond, ce n'était pas très honnête (...) En plus, j'avais de l'hypertension et j'étais sujet à l'apnée du sommeil. Ce n'est pas être grossophobe que de constater que l'obésité morbide est une maladie qu'on doit soigner. Alors je continue de m'en préoccuper", expliquait-il.



Si Laurent Ournac se dit victime de la génération malbouffe dont ses parents ont fait partie, il essaie de sensibiliser ses enfants sans pour autant les rendre craintifs : "À 7 ans, ma fille a dit au pédiatre qu'elle se trouvait un peu grosse, ce qui est faux. De toute façon, je dois veiller à ne pas angoisser mes enfants avec le poids, même si, évidemment, je veille. Il peut y avoir une hérédité" avait-il également affirmé à nos confrères.

