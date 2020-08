Laurent Ournac : Sa réaction émue à l'incendie de Martigues

Ce mardi 4 août 2020, plusieurs incendies se sont déclarés sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, dont trois sur le secteur de Martigues. Comme le rapporte France Info, les feux ont dévasté 1 025 hectares de broussailles et de pins sur les communes de Martigues et de Sausset-les-Pins. Et le camping de l'Arquet, sur le Côte Bleue se situe justement à Martigues. Les fans de la série "Camping Paradis" le savent, c'est dans ce camping que la série est tournée depuis des années. Le camping est d'ailleurs ouvert au public, même quand les équipes sont sur place en train de filmer les épisodes ! La majorité des prises de vue sont en revanche néanmoins réalisées dans une zone qui est réservée à Camping Paradis, séparée des vacanciers et sur la petite plage de Saulce.

Si ces deux lieux de tournage ont été épargnés des flammes, les campings des alentours, "Les Tamaris" et "Lou Cigalon" ont quant à eux été entièrement ravagés.

Laurent Ournac sort du silence

Emu par les images de la Côte Bleue ravagée, Laurent Ournac qui vient de fêter ses six ans de mariage, s'est empressé de s'exprimer sur Instagram : "Une pensée à tous les pompiers engagés sur le terrible feu qui ravage Martigues et la Côte Bleue. Une pensée à tous les habitants de cette si belle région, aux touristes, aux saisonniers déjà fragilisés par la période que nous traversons. Force à vous tous !" a-t-il écrit. "C'est dingue de voir une si belle région prise au piège des incendies chaque été. (...) J’ai vu des images. Elles sont terribles. C’est très dur de voir cette si belle côte dévastée, j’aimais tant y passer lors de mes sorties running", a ajouté l'acteur qui s'est récemment confié sur sa perte de poids.

Par E.S.