Laurent Ruquier annoncé mourant, il pousse un gros coup de gueule

Les mauvaises nouvelles concernant Laurent Ruquier s’enchaînent ces derniers jours. Alors que son émission "On n’est pas couché" va s’arrêter définitivement, Laurent Ruquier a révélé dans les "Grosses Têtes" de RTL il y a quelques jours avoir été contraint d’arrêter certaines disciplines sportives pour des soucis de santé : "J’ai dû arrêter à cause d’un petit problème découvert sur une valve cardiaque". Et après cette nouvelle, nos confrères de France Dimanche ont annoncé ce week-end en Une que l’animateur avait été victime d’une crise cardiaque. Très en colère, Laurent Ruquier a réagi ce lundi 11 mai sur RTL et n’a pas hésité à s’en prendre violemment au magazine : "J'emmerde France Dimanche. Déjà que France Dimanche me donne mourant, je tiens à rassurer les auditeurs, je vais très bien ! Et toute ma famille qui m'a appelé ce week-end... 'Ah, ben t'es pas mort ?'' Ben ça fait plaisir !".

Laurent Ruquier prêt à attaquer en justice

Alors qu’Isabelle Mergault a demandé des explications sur l’affaire, Laurent Ruquier a donné quelques réponses : "Tout ça parce que j'ai raconté que j'avais arrêté le squash ! Mais ça fait six ans ! Ça fait six ans que j'ai arrêté le squash, et alors là ils titrent 'Violente attaque cardiaque pour Laurent Ruquier'. Ils ont choisi la photo la plus moche qui soit ! Mais alors attendez, je vais quand même faire une enquête ! Parce que dans l'article, il y a écrit 'un proche collaborateur’". Loin d’en avoir fini avec cette affaire, Laurent Ruquier s’est également exprimé sur les réseaux sociaux en annonçant son intention d’attaquer en justice "tous les sites qui colportent des rumeurs sur (sa) santé sans fondement aucun. J’ai arrêté le squash il y a au moins six ans, c’est tout et depuis, mes activités sportives comme Professionnelles sont toujours aussi nombreuses et je ne compte pas m’arrêter là".

Par Alexia Felix