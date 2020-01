Laurent Ruquier aux commandes des Grosses Têtes : pourquoi Philippe Bouvard lui en veut

De 1997 à 2014, Philippe Bouvard a incarné un programme phare de RTL, Les Grosses Têtes. Mais après 37 années de bons et loyaux services, l'animateur a, à son grand désespoir, dû céder sa place à Laurent Ruquier. Il y a quelques semaines, Jacques Mailhot, illustre sociétaire des Grosses Têtes qui s'y fait de plus en plus rare, était invité sur le plateau de Non Stop People, dans l'émission "Good Morning People". L'occasion pour Philippe Bouvard d'adresser de tendres mots à son ami de toujours, en taclant au passage la nouvelle formule de Laurent Ruquier, dans laquelle, selon lui, Jacques Mailhot n'a "rien à faire là-dedans". Il faut dire que Philippe Bouvard est un homme rancunier.

Philippe Bouvard amer ?

Six ans après son éviction des Grosses Têtes, le journaliste et animateur a encore bien du mal à avaler la pilule. En décembre dernier, il en remettait une couche en se confiant sans fard dans les colonnes de Midi Libre. L'occasion de fustiger son remplaçant, Laurent Ruquier, pour qui il n'a visiblement pas vraiment d'estime : "Je dois être le seul dans l'histoire de la radio qui a été remplacé par celui qui essayait de le rattraper en vain depuis des années. Et je me croyais intouchable. C'était une faiblesse d'interprétation de ma part." Pour Philippe Bouvard donc, Laurent Ruquier aurait toujours tout fait pour tenter de lui voler sa place. Plus assassin encore, il refuse de voir en Laurent Ruquier un digne héritier. Plein d'amertume et de rancœurs, Philippe Bouvard a assuré ne pas écouter la nouvelle version des Grosses Têtes : "Cela ne m'intéresse pas." Ambiance…

Par Sarah M