Laurent Ruquier : Catherine Barma prête à le poursuivre en justice

Ce samedi 4 juillet, Laurent Ruquier a présenté pour la toute dernière fois l’émission On n’est pas couché sur France 2. L’émission a donc tiré sa révérence après quatorze ans de présence sur le petit écran. Il y a quelques jours, Laurent Ruquier s’est confié sur son choix d’arrêter le talk-show au Parisien : "À cause de l'utilisation que l'on fait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le moindre pas de travers peut faire un scandale qui ne le mérite pas. Par la force des choses, 'ONPC' s'est aseptisé et assagi". Bien qu'il n'a pas de regret, Laurent Ruquier a admis que "faire cette émission était de plus en plus difficile", au regard de ce que ses chroniqueurs ont pu endurer durant leur passage : "On oublie parfois combien ce rôle de chroniqueur était compliqué à tenir chaque samedi. Christine Angot a été taxée de raciste, quand on connaît son œuvre et sa vie, c'est lamentable! Je ne l'ai pas supporté". Mais si Laurent Ruquier est plutôt content d’arrêter l’émission, cela n’est pas la même chose pour Catherine Barma.

Un nouveau procès pour Catherine Barma ?

Alors que Laurent Ruquier fera son retour dans une nouvelle émission avec un nouveau producteur, Catherine Barma serait prête à engager un procès contre l’animateur de France 2 si le nouveau programme de Laurent Ruquier ressemblerait trop à On n’est pas couché. Auprès du Parisien, la productrice a expliqué que Laurent Ruquier, en tant que co-producteur du programme, doit prendre à sa charge une partie des indemnités de licenciement de la quinzaine de salariés qui vont être remerciés ce mois-ci suite à l'arrêt de l'émission. Une perspective que Laurent Ruquier, en froid avec la professionnelle, se refuse à envisager pour l'heure. Malgré ce différend, Catherine Barma prépare dorénavant un nouveau projet : "C'est trop tôt pour en parler. Ce ne sera pas un talk-show mais un magazine dans l'air du temps, pour le service public, incarné par un jeune homme, déjà très connu sur les réseaux sociaux et qui aime qu'on vive bien".

Par Alexia Felix