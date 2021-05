Laurent Ruquier : ce cas de Covid qui chamboule toutes les matinales radio

Si les terrasses, les magasins, les cinémas et les musées s’apprêtent à rouvrir partout en France, le nombre de contaminations quotidiennes demeure malheureusement élevé. Un cas contact ayant eu un impact considérable sur l’univers du PAF vient d’ailleurs de démontrer que la circulation du virus est encore très active.

Ce samedi 8 mai 2021, Laurent Ruquier fêtait en effet les 100 ans de la radio avec une édition spéciale de son émission "On est en direct". Pour l’occasion, l’animateur avait convié de nombreuses personnalités à savoir une trentaine de journalistes et animateurs ayant marqué l’univers de la radio ces dernières années. Si la soirée s’est bien déroulée et que les convives ont passé un agréable moment en partageant plusieurs anecdotes croustillantes concernant leur travail à l’antenne, le coronavirus vient malheureusement de se mêler à l’évènement. Le Parisien révèle en effet que l’un des invités a été testé positif à la Covid-19 ce dimanche 9 mai, moins de deux jours après l’enregistrement de l’émission, qui a eu lieu ce vendredi.

Le programme des radios pertubé

De quoi provoquer un énorme chamboulement dans toutes les rédactions radio ce lundi 10 mai puisque tous les invités sont désormais considérés comme des cas contacts. Durant l’enregistrement de l’émission, aucun invité ne portait en effet de masque. Parmi les célèbres présentes sur le plateau : Yves Calvi, Julien Courbet, Léa Salamé, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Praud, Fred Musa, Élodie Gossuin, Manu Lévy, Pascale Clark ou encore Matthieu Belliard.

Ce lundi matin, Yves Calvi a donc été remplacé par Jérôme Florin sur la matinale de RTL et ne sera pas non plus à l’antenne sur Canal + à 18h35 pour présenter "L’info du vrai". Matthieu Belliard devrait rester chez lui pour piloter sa matinale sur Europe 1, comme il l’avait fait lors du premier confinement il y a un an. Déjà touché par la Covid-19 en janvier dernier, Laurent Ruquier pourra quant à lui présenter les Grosses têtes sur RTL ce lundi. Enfin Pascal Praud, lui, sera à l’antenne de CNews ce lundi.

Par E.S.