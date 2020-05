Laurent Ruquier : Ces deux anciens chroniqueurs d'ONPC qui l'ont déçu

C'est une nouvelle qui a fortement déçu les insomniaques du samedi soir. En avril dernier, Laurent Ruquier annonçait l'arrêt définitif de son émission On n'est pas couché. Après plusieurs rumeurs, c'est devenu officiel, après quatorze années sur France 2, elle ne reprendra pas à la rentrée. Dans un entretien accordé à Télé 2 Semaines, il a fait une rétrospective sur toutes ces années à l'animation. "Cela faisait vingt ans que je travaillais avec la productrice Catherine Barma. Notre duo a bien fonctionné, on s’est beaucoup apporté. Mais aujourd’hui, je ne lui dois plus rien. On n’est pas fâchés, j’ai simplement envie de voir de nouveaux horizons".

"Sur ce point, il m'a déçu"

Laurent Ruquier, qui a dévoilé souffrir d'un problème cardiaque, a également évoqué ses anciens chroniqueurs et se laisse aller à quelques confidences. "J'ai beaucoup défendu Aymeric Caron quand il faisait l’émission. On ne peut pas ensuite cracher dans la soupe comme il l’a fait. Sur ce point, il m’a déçu. Audrey Pulvar parfois également… Par exemple, Éric Zemmour a été d’une grande élégance que tout le monde n’a pas eue. Je dois le reconnaître, même si je ne partage pas une seule de ses idées et qu’il s’est radicalisé. Ça m’agace, d’ailleurs, quand on dit que l’émission a contribué à faire émerger ses idées. En 2002, Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle et personne ne connaissait Éric Zemmour !".

Par J.F.