Laurent Ruquier : ces polémiques qui l'ont agacé dans On n'est pas couché

Clap de fin pour Laurent Ruquier ce samedi 4 juillet. Après quatorze ans, l'émission On n'est pas couché s'arrête. Après des mois et des mois de rumeurs, l'animateur annonçait la fin de son programme il y a quelques semaines. Malgré l'arrêt, Laurent Ruquier continuera malgré tout de travailler sur France 2 et reviendra probablement à la rentrée avec un nouveau talk-show. À cette occasion, l'animateur des Grosses Têtes a accordé un entretien au Parisien durant lequel il dresse le bilan et constate à quel point les choses ont changé en presque quinze ans, à cause notamment des réseaux sociaux. "Surtout, on voit l'évolution de ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui à la télé, mais qui à l'époque passait ! La satire dans les chroniques de Nicolas Bedos, les personnages de Jonathan Lambert, des propos culottés. Le moindre pas de travers peut faire un scandale qui ne le mérite pas. Par la force des choses, ONPC s’est aseptisé et assagi".

l'animateur a quelques regrets

En 2019, il se confiait déjà sur le sujet au JDD : "Nous vivons sous la dictature de Twitter et de Marlène Schiappa. Nous sommes en permanence la proie des lobbies, des associations, de corporatismes catégoriels, du communautarisme... Or ce qui est grave, c'est que des journalistes eux-mêmes s'y mettent”.

Il revient dans la suite de l'entretien sur des polémiques qu'il n'a pas toujours trouvé justifiées, notamment celle concernant Vanessa Burggraf. "J’ai aussi trouvé injuste la campagne contre la chroniqueuse Vanessa Burggraf, très douée. Après elle, il y a eu une bascule… On oublie combien ce rôle de chroniqueur était compliqué à tenir".

Laurent Ruquier qui s'en est récemment pris à Nagui ajoute ensuite : "Christine Angot a été taxée de racisme, quand on connaît son œuvre et sa vie, c'est lamentable ! Je ne l'ai pas supporté. Faire cette émission était de plus en plus difficile.”

Par J.F.