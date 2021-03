Laurent Ruquier en couple : Touchantes confidences sur son compagnon

Laurent Ruquier n’est plus un coeur à prendre depuis de nombreuses années. En 2002, l’animateur a rencontré l’homme de sa vie, Benoît Petitjean, un acteur également passionné d’équitation. Les deux hommes se sont même pacsés en 2012. Mais si Laurent Ruquier file le parfait amour, l’animateur a beaucoup de mal à évoquer son couple dans les médias. En 2018, alors qu’il était invité sur le plateau de "ça ne sortira pas d’ici", Laurent Ruquier a eu beaucoup de mal à faire quelques confidences à Michel Cymes. Ainsi, après avoir annoncé à l’époque qu’il était célibataire, il avait finalement reconnu qu’il était en couple même s’il ne vivait pas avec son compagnon. Et ce mardi 2 mars, les fans de Laurent Ruquier ont eu droit à de nouvelles confidences.

Laurent Ruquier évoque son couple

Aux commandes de son émission des Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier était entouré de Stéphane Plaza, Philippe Manoeuvre et Isabelle Mergault. Et alors qu’en cours d’émission les chroniqueurs ont eu un débat sur les boules Quies, Laurent Ruquier en a profité pour évoquer son couple : "Moi je ronfle, je vous le dis. Je tiens à l'avouer, je ronfle ». Une situation qui embête bien évidemment son compagnon : « Mais en même temps, celui qui reproche à l'autre de ronfler ronfle aussi. Moi je lui dis toujours : 'Tu n'as qu'à dormir, tu ne m'entendrais pas ronfler. Il faut s'endormir le premier !". Laurent Ruquier enchaîne les confidences. Il y a quelques jours, l’animateur avait évoqué l’idée inattendue de son compagnon pour son anniversaire : "Pour tout vous dire, comme c'était mon anniversaire cette semaine, quelques amis ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait me faire comme cadeau... Et mon compagnon a répondu : une robe de chambre. Quelqu'un a répondu : et pourquoi pas une place dans un Ehpad aussi".

Par Alexia Felix