Laurent Ruquier en guerre contre Catherine Barma, il dénonce son comportement

Après de nombreuses années à la tête de l’émission On n’est pas couché, Laurent Ruquier a pris la décision de quitter son poste sur France 2. Ainsi le 4 juillet dernier, Laurent Ruquier a présenté pour la toute dernière fois l’émission : "Et voilà ! Au revoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été fidèles à On n'est pas couché pendant toutes ces années. Merci encore à nos invités de ce soir. Merci Philippe Geluck, Léa Salamé. Je voudrais remercier Coco aussi, qui me maquille depuis des années - elle a de plus en plus de mal - et Frédéric Assayag qui sera au montage cette nuit. À très bientôt sur France 2, bien sûr". Malheureusement pour Laurent Ruquier, son départ est entaché par sa mauvaise entente actuelle avec Catherine Barma, la productrice d’ONPC. Selon Le Parisien, cette dernière aurait l’intention de poursuivre en justice Laurent Ruquier, mécontente qu’il ne prenne pas à sa charge les frais de licenciement des employés écartés après la fin de l’émission.

"Je trouve son comportement pathétique"

Dans les colonnes du Magazine Le Monde, Laurent Ruquier n’a pas mâché ses mots envers Catherine Barma : "Je trouve son comportement grossier, pathétique, lâche. Est-ce ma faute si ce sont mes idées qui ont permis à sa société de juteusement fructifier ? Est-ce de ma faute si les autres émissions qu'elle a produites ne sont plus à l'antenne ? Est-ce à moi de supporter les frais d'une société de production incapable de proroger d'autres émissions que celles que j'anime ? J'aurais dû croire Frédéric Lopez et Thierry Ardisson : avec elle, ça ne peut que mal se terminer. Cela fait dix ans que j'ai des propositions d'autres producteurs. J'aurais aussi pu produire seul l'émission. J'ai été fidèle et naïf". Reste à voir si Catherine Barma va répondre.

Par Alexia Felix