Laurent Ruquier (On est en direct) : que pense Charles Consigny de sa nouvelle émission ? (Exclu vidéo)

Le 5 juillet dernier, Laurent Ruquier a mis fin à quatorze ans de présentation de son émission "On n'est pas couché" sur France 2. Mais très vite, l'animateur est revenu avec une toute nouvelle émission baptisée "On est en direct" qu'il présente chaque samedi soir en deuxième partie de soirée depuis le 26 septembre dernier. Dans une interview à Télé Poche, Laurent Ruquier en avait dit plus sur ce nouveau programme qu'il coproduit avec Philippe Thuillier. Ainsi, il avait expliqué qu'il pourrait recevoir jusqu'à quinze invités par émission.

Et de poursuivre : "La principale nouveauté, c'est le retour de l'humour. Il n'y en avait plus avec 'On n'est pas couché'. Nous aurons plusieurs humoristes et certains auront des rubriques". Chaque soirée est aussi marquée par une interview politique, qui ne dure pas plus de vingt minutes.

L'avis de Charles Consigny

Mercredi 21 octobre, Jacques Sanchez a reçu Charles Consigny dans "Face aux médias". L'occasion pour le chroniqueur de donner son avis sur la nouvelle émission de Laurent Ruquier. "Il avait l'air en forme. Il cherche encore sa formule, mais c'est normal, c'est le début. Il a envie de faire une émission riche. Il n'y a plus beaucoup d'émissions comme ça en réalité à la télévision. Il y a un tel climat de politiquement correct au sens large qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions qui donnent la parole à des intervenants variés. S'il ajuste bien sa formule, ça peut être quelque chose de très bien (...) C'était la première émission, une émission en direct, ce qui change quand même beaucoup. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les émissions enregistrées, je préfère la spontanéité du direct, je pense d'ailleurs que le direct peut donner de meilleures choses que les émissions enregistrées. Je pense que quand Laurent Ruquier aura un peu ajusté son émission, pris un peu d'entraînement sur son émission, il pourra faire quelque chose de très bien avec ce direct", a-t-il expliqué.

Voit-il des différences avec "On n'est pas couché", émission dans laquelle il a été chroniqueur pendant une saison, en 2018 ? "'On n'est pas couché' était quand même très orientée sur la présence de ce duo de chroniqueurs qui avait un rôle très important dans l'émission. C'est un rôle qui a évolué au fil de l'émission. A un moment, ils se sont fait plus intervieweurs. À d'autres moments, ils étaient vraiment dans le débat. Il y a des moments où ils étaient bienveillants, d'autres où ils cassaient, mais c'était orienté comme ça. Là, c'est une émission (NDLR, "On est en direct) qui est plus autour de l'animateur lui-même", a-t-il expliqué.

