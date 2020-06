Laurent Ruquier : le nom de son nouveau talk-show dévoilé !

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Après des années de rumeurs concernant l'arrêt de l'émission phare de France 2, On n'est pas couché, c'est devenu officiel. Le programme était diffusé depuis quatorze ans en deuxième partie de soirée, mais les changements de ces dernières saisons n'auront pas suffi pour garder les téléspectateurs.

C'est pourquoi, en avril dernier, Laurent Ruquier annonçait l'arrêt de son émission à l'AFP. "ONPC s'arrête", avant d'assurer qu'il planchait déjà sur de nouveaux projets pour la rentrée, et plus précisément pour "le samedi soir". Et il semblerait que ce nouveau concept soit déjà presque prêt.

un nouveau talk-show

En mai, Laurent Ruquier déçu par certains de ses anciens chroniqueurs, se confiait déjà sur cette nouvelle émission dans les colonnes de Télé-2 Semaines mais avec beaucoup de prudence. "Quand j’ai annoncé ma décision à Delphine Ernotte [ndlr : la PDG de France Télévisions], elle m’a dit : 'Je veux que vous soyez là le samedi soir…' Je travaille notamment avec le producteur Philippe Thuillier sur un projet. Est-ce que cela verra le jour en septembre, en janvier ou pas du tout ? Je n’en sais rien. On va voir si on arrive à monter une émission qui me ressemble mais qui soit différente d’ONPC".

Et cette émission semble presque prête à voir le jour. Selon les informations de Télé-Loisirs, le nouveau programme devait s'appeler "On est en direct", un titre qui n'est pas sans rappeler ses précédents programmes tels que On n'est pas couché, On a tout essayé ou encore, On va s'gêner. Laurent Ruquier n'a pas encore dévoilé les grandes lignes, mais annonce d'ores et déjà qu'il s'agira bien d'un talk-show. Concernant le début de la diffusion, aucune annonce également, l'animateur avait toutefois envisagé la rentrée septembre ou janvier. Affaire à suivre.

Par J.F.