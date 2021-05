Laurent Ruquier : le nom du journaliste contaminé par la Covid-19 révélé

Ce lundi 10 mai était particulier dans le monde de la radio. Et pour cause, de nombreuses matinales ont été bouleversées. La raison ? Ce samedi, pour fêter les 100 ans de la radio, Laurent Ruquier présentait une émission spéciale "On est en direct". L'animateur des "Grosses Têtes" recevait les plus gros animateurs pour une soirée riche en rebondissement. Mais cela, les invités ne le savaient pas encore.

Tout a basculé ce lundi matin quand plusieurs animateurs ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas assurer la matinale. En effet, l'un des animateurs était positif à la Covid-19 et ils étaient par conséquent, tous cas contact. Léa Salamé, Elodie Gossuin, Manu Levy, Julien Courbet, Jean-Jacques Bourdin, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Praud, Fred Musa, Pascale Clark, Yolaine de La Bigne, Marc Fauvelle, Luis Rego… ont donc dû s'arranger pour pouvoir faire leur émission.

"Il ne le savait pas"

Certains ont dû faire appel à leur joker, d'autres sont venus malgré tout étant vaccinés et quelques journalistes ont présenté l'émission de chez eux comme Léa Salamé. En fin d'après-midi, Philipe Thuillier, le producteur des "100 ans de la radio" s'est confié dans les colonnes de TéléPro sur cet événement inédit. Et ce dernier en a profité pour révéler le nom du journaliste positif à la Covid-19 : "C'est une journée monstrueuse. On a reçu un message d'Yves Calvi dimanche soir. [...] Il nous a avertis directement. Yves m'a dit qu'il était déjà positif avant de venir sur le plateau, mais il ne le savait pas. J'ai contacté tous les invités" a-t-il expliqué.

Il précise ensuite : "Dans les loges, tout le monde est masqué y compris les invités. Ils ont retiré leur masque pour une photo et le plateau. Ils ont pris les places du public car nous n'avions pas de public. Yves a déjà été vacciné, il a une forme très bénigne du Covid" conclut-il.

Par J.F.