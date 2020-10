Laurent Ruquier : Nathalie Marquay réplique après son insulte

L'entente n'est pas au beau fixe entre Laurent Ruquier, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. Invité dans "Touche pas à mon poste" ce mardi 20 octobre, le présentateur de France 2 a été invité à réagir aux propos de Nathalie Marquay qui avait lâché que son époux ne l'aimait pas. "Il y a des gens qui aiment le 13h de Pernaut, tant mieux pour eux et tant mieux pour Jean-Pierre ! J'ai rien contre Jean-Pierre Pernaut...", a alors répondu Laurent Ruquier en ajoutant : "en revanche, contrairement à lui, je ne me serais jamais permis de dire que je ne peux pas le blairer...". Cyril Hanouna a précisé qu'il s’agissait de Nathalie Marquay à l’origine de ses propos. "Bah alors, elle est plus conne que lui !", a-t-il rétorqué.

"C'est plus facile de s'attaquer à moi"

Un passage qui a étonné Nathalie Marquay suite à cette insulte. Auprès de Télé-Loisirs, la femme de Jean-Pierre Pernaut a donné son point de vue : "J'ai juste dit la vérité ! Je pense que, comme il ne veut pas trop s'attaquer à Jean-Pierre, c'est plus facile de s'attaquer à moi… Pourtant, je l'ai toujours défendu !". Pour se défendre après ses propos, la nouvelle chroniqueuse de TPMP a rappelé avoir soutenu la nouvelle émission "Vous êtes en direct" de Laurent Ruquier. "J'ai été l'une des seuls à défendre son programme, j'ai même dit que je l'avais trouvé très bien, sensible, que cela lui donnait une autre image, je lui ai souhaité longue vie…tout en me disant 'tant pis si je me mets Jean-Pierre à dos !'", a-t-elle assuré. Sur les raisons qui pousseraient son époux à ne pas apprécier l'animateur, Nathalie Marquay a également mis les choses au clair : "Si Jean-Pierre n'aime pas Laurent Ruquier, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les sujets de son 13 heures, c'est parce qu'il le traite de facho ! C'est aussi simple que ça…".

Par Marie Merlet