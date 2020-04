Laurent Ruquier : On n'est pas couché s'arrête définitivement

Certains téléspectateurs vont être déçus. Après des années de suspens, cette fois-ci c'est malheureusement la bonne. En effet, depuis plusieurs saisons maintenant l'émission de Laurent Ruquier est menacé de disparaître. Mais depuis quelques semaines maintenant, l'information se confirmait petit à petit. En effet, les audiences étaient de plus en plus basses. Ces derniers mois, elles sont passées sous la barre des millions, pas assez pour que ONPC continue.

Arrivée sur nos écrans en 2006, On n'est pas couché qui officie depuis 14 ans maintenant en deuxième partie de soirée sur France 2, ne sera plus présente à la rentrée.

laurent ruquier reste sur france 2

C'est François Ouisse, chroniqueur spécialisé dans les médias dans l'émission On refait la télé sur RTL qui a annoncé la nouvelle. "Quoi qu'il arrive, malgré la fin du confinement ou non, la reprise des tournages ou la possibilité d'une rentrée décalée, ONPC d'arrêtera à la fin du mois de juin".

Il ajoute ensuite : "Pour rappel, les tournages de numéros de On n'est pas couché, qui devaient initialement avoir lieu jusqu'en juin, ont été annulés à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Des informations selon lesquelles l'émission se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année avaient circulé". Le journaliste révèle également que l'arrêt de l'émission est une "décision définitive" avant de confirmer que Laurent Ruquier qui a rendu hommage à Pierre Benichou "travaille sur un nouveau format".

Par J.F.