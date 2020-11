Laurent Ruquier : Nicolas Bedos et Valérie Lemercier bientôt dans Les Grosses Têtes ?

Depuis six ans maintenant, Laurent Ruquier est aux commandes des "Grosses Têtes" sur RTL, autrefois présenté par Philippe Bouvard. Chaque jour, les auditeurs de la station rouge retrouvent Laurent Ruquier et sa bande composée notamment de Laurent Baffie, Isabelle Mergault, Christine Bravo, Steevy Boulay ou encore Arielle Dombasle. Une bande dont Laurent Ruquier est fière. "Une bonne émission, c’est quand je me fais vanner ou quand ils se vannent entre eux. Quand je n’ai rien à faire, en somme. Si c’est moi qui dois faire rire, là c’est épuisant", confie Laurent Ruquier au "Figaro".

Laurent Ruquier "rêve" de recruter Nicolas Bedos et Valérie Lemercier

"Quand la plupart des animateurs veulent exister plus que leurs chroniqueurs, lui veut que la lumière soit sur le meilleur. Il a l’intelligence de savoir que le talent des autres rejaillit sur lui", estime Christine Bravo, avec qui l'animateur a été brouillé pendant des années. Sa bande, Laurent Ruquier n’a de cesse de l’agrandir. Depuis la rentrée, Laurent Ruquier a déjà accueilli cinq nouveaux chroniqueurs, à savoir Ahmed Sylla, Pablo Mira, Valérie Trierweiler, Christophe Conte et Michel Fau. Deux noms pourraient s’ajouter à cette liste. En effet, comme le rapportent nos confrères du "Figaro" dans une enquête consacrée aux coulisses des "Grosses Têtes", Laurent Ruquier aimerait recruter Nicolas Bedos et Valérie Lemercier. Plus encore, le quotidien explique que l’animateur en "rêve". Pour l’heure, l’arrivée de Nicolas Bedos et Valérie Lemercier n’est encore qu’un projet. Reste à savoir si les principaux intéressés adhèrent au projet !

Par Matilde A.