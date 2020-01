Laurent Ruquier à nouveau blessé : il raconte sa dernière mésaventure

En novembre dernier, c'est aux urgences que s'est fini le séjour de Laurent Ruquier en Normandie. Le lundi qui a suivi, l'animateur de 56 ans s'était affiché le bras en écharpe dans l'émission "Les grosses têtes" sur RTL, suscitant la curiosité de ses camarades d'antenne. "J'ai passé un week-end magnifique entre la disparition de Marie Laforêt et ma chute dans les escaliers. J'ai hurlé. Je n'osais même pas regarder mon poignet tellement il était dévié et je hurlais de douleur" expliquait-il alors, quelque peu honteux. Une maladroite chute dans les escaliers qui lui avait alors valu une intervention chirurgicale sous anesthésie locale. Contraint de porter un plâtre durant plusieurs semaines, Laurent Ruquier n'était vraiment pas au bout de ses peines…

Laurent Ruquier roi des chutes

En effet, dimanche 5 janvier, Laurent Ruquier a une nouvelle fois pris tout le monde de court en apparaissant, une nouvelle fois, le bras en écharpe dans "Les enfants de la télé" sur France 2. Impossible alors de se passer d'explications : "Je tiens à signaler aux téléspectateurs que je me suis re-cassé le bras" a-t-il déclaré, un sourire en coin, avant de se faire plus précis : "Fin décembre, les téléspectateurs ont eu la chance de me voir à nouveau sans plâtre. Mais pendant les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'il se passe ? Je reprends le même escalier !" La même chute, au même endroit : c'est fort ! Et si les invités des "Enfants de la télé" ont trouvé ça "louche", Laurent Ruquier, lui, a préféré en rire. Une année 2020 qui commence avec perte et grand fracas pour l'animateur, qui empruntera sûrement moins les escaliers !

Par Sarah Mannaa