Laurent Ruquier : pourquoi Christine Bravo a été fâchée avec l'animateur (Exclu vidéo)

Cette semaine, Jordan de Luxe a reçu de nouveaux invité(e)s dans son émission "L'instant de Luxe", parmi lesquels Christine Bravo. Un entretien pendant lequel l'animatrice de 64 ans a accepté de revenir sur la mort de son papa, elle qui "refuse" de se souvenir de l'année de sa disparition. "Je ne veux ni savoir le mois, ni l'année. Je fais un blocage", a-t-elle continué. Et de poursuivre : "C'est mon héros, l'homme de ma vie. Il fumait beaucoup, il est parti d'un cancer. Avant qu'il meure, je le ramène sur ses terres en Espagne, là où il est né (...) Je lui tends un paquet où il était écrit 'fumer rend impuissant'. Il a dit : 'Non, non, donnez-moi celui qui donne le cancer' (...) C'était un mec très drôle, très joyeux".

Si elle a parlé d'un "manque abyssal" le concernant, Christine Bravo a aussi confié qu"il était "très attachiant". Elle a aussi révélé ne jamais se recueillir sur sa tombe. "Je ne vois pas ce qu'il fait là-bas et je ne suis pas contente avec ça parce qu'il m'avait demandé que ses cendres soit répandues en Auvergne (...) Je lui avais promis, mais ils l'ont foutu dans une boîte (...) Je vais y aller et remettre ça en Auvergne", a-t-elle alors lâché.

"Je cacherais un cadavre pour lui..."

Dans la suite de l'interview, Christine Bravo a accepté de revenir sur sa brouille passée avec Laurent Ruquier et qui a duré trois ans et demi. Elle a tout d'abord dévoilé la raison de ce conflit. "J'étais en train de regarder mon portable. C'est un taliban de toute façon. Il ne veut pas qu'on regarde son portable pendant 'Les Grosses Têtes'. Il a un peu trop gueulé. Il m'a grondé un peu fort", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Il se met en colère quand il est très, très fatigué et plus il aime quelqu'un, plus il se met en colère après. Comme je suis très orgueilleuse, je suis restée, moi, fâchée trois ans et demi. J'ai eu tort, parce que lui m'avait envoyé des signes, et moi j'étais bloquée (...) alors que je l'ai adoré pendant ces trois ans et demi (...) C'est mon ami, mon frère. Je cacherais un cadavre pour lui (...) Il va tout faire pour ses amis. Il a vraiment un sens de l'amitié hors normes".

Leur réconciliation a eu lieu à la suite d'une disparition, comme elle l'a expliqué. "On s'est réconciliés à la mort de Pierre Bénichou. Ce dernier m'appelait et me disait : 'Reviens, c'est des conneries. Tu sais dans la vie, tu peux pas rester fâchée avec quelqu'un avec qui tu as été aussi amie' (...) Je m'effondre quand Pierre Bénichou disparaît. J'envoie un texto à Laurent Ruquier en lui disant : 'Dis-moi que ce n'est pas vrai ?' (...) On était d'une tristesse. Il est mort, c'était tellement soudain. Il n'aurait pas supporté la Covid (...) Je me suis retrouvée aux "Grosses Têtes" et avec Laurent Ruquier, on s'est retrouvé comme s'il n'y avait pas eu trois ans et demi", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV