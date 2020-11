Laurent Ruquier prêt à quitter France 2 pour C8 ?

Depuis la rentrée septembre, Laurent Ruquier est de retour avec un nouveau format. En effet, son émission emblématique "On n'est pas couché" a laissé place à "On est en direct". Le programme qu'il animait depuis quatorze ans maintenant ne fonctionnait plus, c'est pourquoi l'équipe de France Télévisions lui avait proposé de changer de format. Laurent Ruquier avait donc accepté le défi en lançant "On est en direct".

Mais l'animateur n'a signé que jusqu'en décembre. C'est pourquoi, si le programme ne fonctionne pas, Laurent Ruquier pourrait être remercié de France 2. Et pour l'instant, les scores sont assez faibles. Après plusieurs semaines de diffusion, l'émission n'a toujours pas dépassé les scores de "On n'est pas couché".

"je suis déjà en train de me renseigner"

De quoi inquiéter Laurent Ruquier sur son avenir au sein de France Télévisions ? Même si ce dernier fait comme si ce n'était pas le cas, ses récentes déclarations dans l'émission "Les Grosses têtes" laissent présager le contraire. En effet, dans son émission diffusée sur RTL, Laurent Ruquier qui a récemment poussé un coup de gueule contre le gouvernement et son équipe se moquaient de Stéphane Plaza et de "son empire immobilier", mis à mal à cause de la crise du coronavirus. "Dans un an il a tout perdu, dans deux ans il est sur W9..." déclarait non sans humour l'animateur. L'agent immobilier a immédiatement rétorqué : "W9 ça va, vous auriez pu dire C8…". Laurent Ruquier a ensuite ajouté : "Mais ça paye mieux... Ah oui... je suis déjà en train de me renseigner". Une petite phrase qui en dit long sur l'avenir de l'animateur ? L'avenir nous le dira.

Par J.F.