Laurent Ruquier réagit à l'arrêt de On n'est pas couché

C'est François Ouisse, journaliste spécialisé dans les médias qui a annoncé la nouvelle ce samedi 18 avril sur RTL dans On refait la télé. "Quoi qu'il arrive, malgré la fin du confinement ou non, la reprise des tournages ou la possibilité d'une rentrée décalée, ONPC s'arrêtera à la fin du mois de juin."

"Pour rappel, les tournages de numéros de On n'est pas couché, qui devaient initialement avoir lieu jusqu'en juin, ont été annulés à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Des informations selon lesquelles l'émission se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année avaient circulé".

Et Laurent Ruquier vient de se confier sur cette annonce dans une interview accordée au Parisien. Il confirme tout d'abord une nouvelle fois l'information "Oui, c'est sûr : On n'est pas couché s'arrêtera en juin prochain, et c'est ma décision. Je l'ai prise en novembre dernier. Ma productrice, Catherine Barma, m’avait demandé de ne pas l’annoncer, ce n’est pas le genre de chose que l’on dit six mois à l’avance !"



toujours sur france 2 à la rentrée ?

Laurent Ruquier qui a récemment rendu hommage à Pierre Benichou, ne garde que des bons souvenirs de cette émission qu'il a animé pendant 14 ans en deuxième partie de soirée le samedi sur France 2. "On reste souvent leader à cette heure. ONPC, c'est un horaire à part, de 23 h 30 à 2 heures du matin… C'est extraordinaire d'avoir réalisé ces audiences-là pour une émission de deux heures et demie !"

Il avoue cependant avoir d'autres projets en tête pour la suite : "Cela fait Cela fait vingt ans que je collabore avec Catherine Barma. J’ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté. J’ai trouvé que c’était le bon moment pour me “réinventer”.[…] Deux décennies, c’est déjà une longue fidélité. J’ai donné de moi, et je vais vers d’autres choses maintenant." Avant de conclure : "Je vais étudier les possibilités. Je travaille sur des projets pour le samedi soir, a priori pour le service public, mais je ne suis pas à l’affût pour garder cette case… Je sais que France 2 a plutôt envie que je continue sur cette tranche-là, en septembre ou en janvier prochain. C’est trop tôt pour le dire, et on a d’autres priorités en ce moment, non? Comme l’envie d’aller au restaurant avec ses amis avant de faire des émissions !"

Par J.F.