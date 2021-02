Laurent Ruquier : sa réaction à l'étude qui accuse "Les Grosses têtes" d'homophobie

Le 8 décembre dernier, l'AJL (l'Association des journalistes lesbiennes Gay bi trans et intersexe) publiait sur son site une enquête concernant Les Grosses têtes. Pour réaliser cette étude, l'AJL avait écouté l'émission pendant un mois, du 21 septembre au 23 octobre 2020 avant de dresser un bilan dans lequel elle pointait différents éléments sexistes ou racistes. L'association signait un constat sans appel : "des remarques sexistes toutes les 11 minutes" et une moyenne de "19 séquences discriminantes par émission et plus précisément "159 propos sexistes, 66 séquences LGBTIphobes, 51 remarques racistes".



"L'émission animée par Laurent Ruquier reproduit ad nausseam les systèmes de harcèlement les plus classiques. Sous couvert d'humour, les minorités sont à nouveau désignées comme le bouc émissaire idéal (...) Il ne s'agit plus d'un accident de parcours mais d'un acharnement dissimulé derrière le rire" concluait l'AJL.

Laurent Ruquier réagit deux mois après le scandale

Si Laurent Ruquier avait préféré garder le silence à la sortie de l'étude, il vient finalement de se confier sur le sujet dans une interview accordée à Télé 2 Semaines. A la question de savoir si cette polémique l'a affecté ou non, Laurent Ruquer répond : "Affecté, non, mais attristé, oui. J’ai trouvé ça grotesque. Si des gens pensent que je suis homophobe, raciste, sexiste – et j’en oublie – tant pis pour eux. Personne ne les a obligés à écouter les Grosses Têtes pendant un mois ! Pourquoi se sont-ils rendus malheureux à faire cela, en cherchant absolument ce qu’ils avaient envie de trouver ? Mais ce qui compte, c’est d’être soutenu par sa direction, et cela a été le cas".



En effet, Nicolas de Tavernost, le PDG du Groupe M6, qui détient RTL, avait pris la parole sur Twitter pour clarifier la situation : "Depuis 43 ans, les Grosses Têtes c'est de la bonne humeur, de l'humour et des sociétaires différents représentant toute la diversité de notre société : c'est tout cela qui en fait l'une des plus belles audiences de la radio".

Par E.S.