Laurent Ruquier séparé de Benoit Petitjean : il évoque son nouveau compagnon

Pendant près de vingt ans, Laurent Ruquier a partagé la vie de Benoit Petitjean. Quand ils se rencontrent, Laurent Ruquier n'est pas l'homme de télévision que l'on connaît aujourd'hui. Mais plutôt un tout jeune homme passionné de théâtre. Benoit Petitjean partage la même passion que Laurent Ruquier. D'ailleurs, Laurent Ruquier et Benoit Petitjean sont déjà montés ensemble sur scène en 2004 pour "Grosse Chaleur", puis en 2008 dans "Open Bed". En 2012, Laurent Ruquier et Benoit Petitjean se sont pacsés. Mais quelques années plus tard, l'idylle prend fin. D'une discrétion irréprochable sur sa vie privée, Laurent Ruquier a officialisé sa séparation avec Benoit Petitjean le 6 mars dernier sur le plateau de "On est en direct" (France 2). Alors que Thierry Ardisson questionnait l'animateur des "Grosses Têtes" (RTL) sur sa vie privée, Laurent Ruquier a répondu : "Thierry, vous savez tout de ma vie. Je n'ai pas besoin de vous raconter". Sauf que Thierry Ardisson était bien décidé à obtenir une réponse. "Ca commence à durer avec lui maintenant ?", a demandé l'homme en noir.

Laurent Ruquier en couple pendant le confinement : "Ça a été un bon test"

Face à ces déclarations, Laurent Ruquier a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. "Ça fait trois ans maintenant, voilà. Tiens, d'ailleurs, on peut en profiter ce soir. Parce que les journaux me marient toujours avec l'ex… Alors, le pauvre, il en a marre. Autant le dire, j'ai changé il y a trois ans". Ce que l'on sait de cet inconnu qui partage la vie de Laurent Ruquier, c'est qu'il possède une salle de sport. Dans les pages de "Femme Actuelle", Laurent Ruquier s'est également confié sur la période du confinement qui n'a pas eu raison de son couple. "Ça a été un bon test pour prouver qu’on était bien fait pour être ensemble. En plus, on était à peu près du même avis sur l’absurdité de la situation. Comme on dit chez moi en Normandie : 'on se montait le bourrichon'. Le confinement l’a plus impacté que moi parce qu’il possède une salle de sport. Mais elle va rouvrir le 19 mai !", lâche-t-il.

Par Matilde A.