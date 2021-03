Laurent Ruquier : séparé de Benoît Petitjean, il fait d'étranges confidences !

Depuis quelques années maintenant, Laurent Ruquier et Benoît Petitjean semblaient vivre une belle histoire d'amour. Mais ce samedi 6 mars, sur le plateau de "On est en direct", l'animateur a fait d'étonnantes confidences sur sa vie amoureuse. Dans l'émission, il recevait Bérangère Krief pour son nouveau spectacle qui parle d'amour, Maïtena Biraben et Thierry Ardisson. Laurent Ruquier a repris la première question du spectacle de l'humoriste en demandant à ses invités s'ils étaient "in love". L'ancienne journaliste de Canal + lui a répondu avant de lui poser la question : "Et vous Laurent ?". Très sincèrement, l'animateur a fait quelques confidences sur sa vie amoureuse et a annoncé : "Je suis big love tout va bien".

"Les journaux me marient toujours avec l'ex"

Mais quelques secondes après, Laurent Ruquier a fait d'étonnantes déclarations. En effet, Thierry Ardisson, d'humeur taquine a décidé de titiller l'animateur sur le sujet : "où tu en es ?", "Thierry, vous avez tout de ma vie. Je n'ai pas besoin de vous raconter" lance-t-il. Mais Laurent Ruquier ne s'attendait sûrement pas à ce que l'homme en noir ne lâche pas le morceau : "ça commence à durer avec lui maintenant". Face à ces déclarations, l'animateur des Grosses Têtes a décidé de saisir la perche et de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. "Ça fait trois ans maintenant, voilà. Tiens, d'ailleurs, on peut en profiter ce soir. Parce que les journaux me marient toujours avec l'ex… Alors, le pauvre, il en a marre. Autant le dire, j'ai changé il y a trois ans."

Par J.F.