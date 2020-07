Laurent Ruquier : ses adieux riches en émotion à On n'est pas couché

France 2 ne diffusera plus l'une de ses émissions les plus emblématiques. On n'est pas couché s'est arrêté ce samedi 4 juillet. Laurent Ruquier s'est confié sur l'arrêt du programme dans les colonnes du Parisien et sur le changement qu'il a vécu ces dernières années, dû notamment aux réseaux sociaux qui ont légèrement transformé l'émission. "Surtout, on voit l'évolution de ce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui à la télé, mais qui à l'époque passait ! La satire dans les chroniques de Nicolas Bedos, les personnages de Jonathan Lambert, des propos culottés. Le moindre pas de travers peut faire un scandale qui ne le mérite pas. Par la force des choses, ONPC s’est aseptisé et assagi".

Regrettant quelques polémiques, il part avec quelques regrets : "J’ai aussi trouvé injuste la campagne contre la chroniqueuse Vanessa Burggraf, très douée. Après elle, il y a eu une bascule… On oublie combien ce rôle de chroniqueur était compliqué à tenir (…) Faire cette émission était de plus en plus difficile.”

'je suis pas mécontent de laisser ça à quelqu'un d'autre"

Des regrets qu'il a une nouvelle fois exprimé lors de sa dernière émission ce samedi 4 juillet. Ses adieux ont été teintés de nostalgie, mais également de soulagement. "Moi-même j'avais perdu un peu goût à ça parce qu'à un moment, c'est vrai aussi que c'est très compliqué de gérer ce genre de situations, je suis pas mécontent de laisser ça à quelqu'un d'autre" s'est amusé Laurent Ruquier qui reviendra bientôt sur France 2 avec un nouveau talk-show.

Il a ensuite tenu à remercier chaque membre de son équipe, ainsi que les différents invités venus sur le plateau. Il a ensuite dit au revoir aux téléspectateurs, non sans émotion : "Merci à vous tous d'avoir suivi On n'est pas couché pendant 14 saisons", avant de lancer un magnéto retraçant les plus beaux moments de l'émission.

Par J.F.