Laurent Ruquier : ses lourdes accusations contre Catherine Barma

Depuis quelques jours maintenant, Laurent Ruquier n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Invité sur le plateau de "Quotidien" ce jeudi 6 mai, l'animateur des "Grosses Têtes" n'a pas hésité à s'en prendre à Olivier Véran et sa gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. "Voilà ce qu'on vit depuis un an ! Et encore aujourd'hui, il y a des médecins sur les chaînes info qui se sont transformées en hôpitaux, on les voit tout le temps là… C'est hallucinant !".

Mais Olivier Véran n'est pas la seule cible de Laurent Ruquier. Catherine Barma son ancienne productrice est également dans son viseur.

"On est quand même des gens adultes"

Invité au micro d'Eric Dussart dans l'émission "On refait la télé" qui sera diffusée ce samedi 8 mai sur RTL, Laurent Ruquier n'a pas été tendre avec son ex-productrice Catherine Barma à qui il n'adresserait plus la parole : "J'ai quand même fait depuis des émissions avec les équipes, mais sans la productrice sur le plateau, sans jamais la revoir".

Dans l'entretien dévoilé par Jean-Marc Morandini, Laurent Ruquier va encore plus loin puisque selon ses dires, son ancienne productrice lui doit de l'argent : "L'argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il n'y a rien qui ne me soit revenu !" regrette l'animateur.

Laurent Ruquier confie que l'animosité entre les deux ne vient pas de son côté à lui, mais bien d'elle : "On se croiserait dans la rue, c'est elle qui changerait de trottoir hein ! Ça fait partie des absurdités de ce métier. C'est tellement bizarre du jour au lendemain de ne plus se parler, de ne pas avoir un mot d'explication, ou même un petit merci ou un petit au-revoir. Même si on n'est pas d'accord sur la façon de voir l'avenir l'un et l'autre. On est quand même des gens adultes, et quand on a un peu d'intelligence, on se parle" conclut-il.

Par J.F.