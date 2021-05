Laurent Ruquier : ses propos cinglants sur les jeunes humoristes comme McFly et Carlito

Laurent Ruquier passe rarement par quatre chemins quand il s'agit de dire ce qu'il pense. Ce mercredi 5 mai, il accordait une longue interview au Parisien et n'a pas hésité à s'en prendre violemment à Olivier Véran, le ministre de la Santé. L'animateur des "Grosses Têtes" a confié que l'homme politique était sa "cible numéro 1" : "Il y a un an, à l’Assemblée nationale, il tentait de faire taire toute opposition en essayant de faire croire, des trémolos dans la voix, que tous les jeunes de 28 ans en France pouvaient mourir du Covid" déclare-t-il, avant de se demander : "OK, alors pourquoi, un an plus tard, on ne les vaccine pas ? Les humoristes auraient dû être plus nombreux pour désigner ce mensonge qui ne visait qu’à faire peur aux gens".

"les humoristes ont été un peu trop politiquement corrects"

Mais ce jeudi, il semblerait que Laurent Ruquier ait changé de cible. Invité sur le plateau de "Quotidien" présenté par Yann Barthès pour la sortie de son livre "Finement con", l'animateur en a profité pour donner son avis sur la jeune génération d'humoriste, dénonçant le manque de prise de risque. "Aujourd'hui, les jeunes humoristes se font connaître sur les réseaux sociaux, grâce à Youtube et tout le reste. Dès qu'il y a une sorte de polémique, d'un seul coup c'est la catastrophe. Ils se disent 'Je vais perdre 2000 ou 3000 personnes'. Cela restreint bien évidemment leur liberté d'expression".

Laurent Ruquier a ensuite donné son avis sur les YouTubeurs Mcfly et Carlito et plus précisément sur leur happening avec Emmanuel Macron : "C'est un formidable coup de pub, pour eux et pour Emmanuel Macron. Depuis un an, les humoristes ont été un peu trop politiquement corrects. Un peu trop : 'il faut mettre le masque', 'soyez raisonnables' etc... C'est pas drôle ! Coluche ou Desproges auraient dit : 'Tiens le voilà le geste barrière'. Voila ce qu'ils auraient fait" a-t-il assuré. "Mais ils n'auraient pas fait une chanson comme McFly et Carlito pour dire 'Il faut respecter les gestes barrières, monsieur Macron l'a dit'" conclut-il.

"Je trouve que depuis un an, les humoristes sont trop "politiquement correct" : Coluche et Desproges n'auraient jamais fait une chanson sur les gestes barrières comme McFly et Carlito"@RuquierOfficiel dans #Quotidien pic.twitter.com/VEd7502BZV — Quotidien (@Qofficiel) May 6, 2021

Par J.F.