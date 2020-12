Laurent Ruquier : son émission "Les Grosses Têtes" au coeur d'une polémique !

L'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi.e.s, trans et intersexes (AJL) a décidé d'enquêter sur la célèbre émission de Laurent Ruquier auparavant présenté par Philippe Bouvard, "Les Grosses Têtes" il y a quelques semaines. En effet, l'Association soupçonnait "un système discriminant mis en place sous couvert d'humour" dans le programme. La présidente de l'association Rachel Garrat-Valcarce qui s'est exprimée dans les colonnes de Libération assurait également : "c’est l’émission la plus écoutée de France si on enlève les matinales. Donc c’est d’une puissance considérable et on trouvait légitime d’aller voir ce qui s’y disait…". "Les Grosses Têtes" a donc fait l'objet d'une véritable enquête, basée sur cinq semaines d'écoute et il y a quelques jours, les journalistes-auditeurs ont rendu leur verdict. Pour eux, "les personnes LGBTI constituent une cible de choix", et pour affirmer leurs propos, ils expliquent ensuite que "83% des émissions contiennent des propos LGBTIphobes". Mais ce n'est pas tout, "la présence de plusieurs hommes ouvertement gays", serait là uniquement pour "s'offrir une caution qui atténuerait ces propos".

Un résultat d'enquête qui a évidemment fait grand bruit sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont donc montés au créneau pour défendre l'émission, ou au contraire, la fustiger. Face à l'ampleur de la polémique, le patron de RTL en personne a décidé de réagir dans un tweet publié ce mardi 8 décembre. "Depuis 43 ans, les Grosses Têtes c'est de la bonne humeur, de l'humour et des sociétaires différents représentant toute la diversité de notre société : c'est tout cela qui en fait l'une des plus belles audiences de la radio." Pour l'instant, ni Laurent Ruquier qui pourrait quitter France 2 pour C8, ni les chroniqueurs n'ont réagi à cette polémique, mais Il y a fort à parier qu'ils réagiront dans l'émission du mercredi 9 décembre !

Depuis 43 ans, les Grosses Têtes c'est de la bonne humeur, de l'humour et des sociétaires différents représentant toute la diversité de notre société : c'est tout cela qui en fait l'une des plus belles audiences de la radio. — Nicolas de Tavernost (@ndetavernost) December 8, 2020

