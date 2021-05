Laurent Ruquier : son nouveau tacle contre Olivier Véran

Ce n'est plus un secret pour personne. Laurent Ruquier ne porte pas Olivier Véran dans son coeur. Dans une interview accordée au Parisien le 5 mars dernier, il s'en prenait vivement au ministre de la Santé et n'avait pas hésité à le déclarer comme étant "sa cible numéro 1". "Il y a un an, à l’Assemblée nationale, il tentait de faire taire toute opposition en essayant de faire croire, des trémolos dans la voix, que tous les jeunes de 28 ans en France pouvaient mourir du Covid", a-t-il démarré, avant de poursuivre : "OK, alors pourquoi, un an plus tard, on ne les vaccine pas ? Les humoristes auraient dû être plus nombreux pour désigner ce mensonge qui ne visait qu’à faire peur aux gens".

"Lui je ne l'aime pas !"

Et il semblerait que les choses ne se soient pas arrangées. Laurent Ruquier était invité ce mercredi 12 mai au micro des "Grandes Gueules" sur RMC et l'animateur emblématique de France 2 a été une nouvelle fois questionné sur sa relation avec Olivier Véran. Et évidemment, le résultat était sans appel. "Lui je ne l'aime pas ! C'est ma cible préférée ! Ce jour-là à l'Assemblée, j'ai découvert un manipulateur, pour moi ça s'appelle de la manipulation, même un mensonge, quand on prend quelqu'un de 28 ans, même s'il a existé ce jeune homme, ce n'était pas représentatif des victimes du Covid, et ça n'était pas bien de faire peur aux Français comme ça" a-t-il déclaré. Il conclut ensuite en se demandant si Olivier Véran serait encore en poste s'il n'avait pas remplacé en urgence Agnès Buzyn en février 2020, alors que la crise sanitaire démarrait en France : "Je serai curieux d'avoir les vraies relations entre monsieur Macron et monsieur Véran parce qu'on voit que le président de la République lui-même a changé de ligne depuis quelques mois" conclut-il.

Par J.F.