Laurent Ruquier : son très beau geste pour venir en aide aux Restos du Coeur

Voilà déjà plusieurs semaines que Camille Combal anime une version "confinée" de l’émission "Qui veut gagner des millions". En direct de leur domicile et via visioconférence, plusieurs personnalités publiques tentent en effet de récolter de l’argent, au départ pour les soignants et les hôpitaux et désormais pour diverses associations caritatives. Parmi les personnalités qui ont récemment participé figurent Valérie Lemercier, Chris Marques, Mimie Mathy, Marianne James ou encore Valérie Damidot.

Ce vendredi 29 mai 2020, c’était donc au tour de Laurent Ruquier de se lancer dans la course aux gains. Au cours de son passage, dont la diffusion s’est prolongée jusqu’à ce lundi 1er juin, le célèbre animateur de France 2 a ainsi tenté de battre le record détenu par Nathalie Marquay et son mari Jean-Pierre Pernaut… en vain.

Laurent Ruquier offre 6000€ de sa poche

S’il a réussi à atteindre le palier des 12 000€, le présentateur de l’émission "On n’est pas couchés" s’est alors heurté à une question complexe liée à Remus et Romulus, les jumeaux qui selon la légende, seraient les fondateurs de la ville de Rome. De quoi l’empêcher de repartir avec 18 000€ de gains pour Les Restos du Cœur.

Visiblement déçu de ne pas avoir pu atteindre cette somme, Laurent Ruquier a alors fait part d’une grande générosité : "Vous savez quoi ? Je donnerai la différence aux Restos du cœur entre les 12 000 et les 18 000, voilà, ça me fait plaisir" a-t-il lancé à Camille Combal. Un beau geste qui rattrape ainsi les gros ratés commis par Patrick Bruel, qui a d’ailleurs été vivement moqué sur la toile à cause de son erreur, mais aussi de Tomer Sisley et de sa femme Sandra qui n’ont réussi à récolter "que" 1000€…

Par E.S.