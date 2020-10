Laurent Ruquier : son violent coup de gueule contre le gouvernement

Depuis plusieurs semaines maintenant, le gouvernement met en place de nombreuses restrictions afin d'éviter au maximum la propagation du covid-19. Mais il n'est pas rare que les Français se mélangent les pinceaux entre ce qu'ils peuvent faire ou non. Et ils ne sont pas les seuls à être perdu. Laurent Ruquier a poussé un violent coup de gueule ce lundi 12 octobre dans l'émission "Les Grosses Têtes". Il a reçu le coup de fil d'un auditeur qui tient un bar et qui a du mal à s'y retrouver entre ce qu'il peut ou ne pas faire. "Eh bien voilà, vous faites croire évidemment, comme dans tous les bars en ce moment qu'ils font resto…" lance Laurent Ruquier, récemment accusé d'avoir plagié Thierry Ardisson.

Il ajoute ensuite : "Non, mais c'est un truc génial... En fait, moi j'en ai marre, je veux bien qu'on porte les masques, j'ai aucun problème, mais ce que je ne supporte pas, ce sont les incohérences ! Et il n'y a que ça !"

"Mais quand va-t-on arrêter toutes ces conneries ?"

Laurent Ruquier a ensuite justifié son ras-le-bol par une anecdote personnelle. "L'autre jour, je suis allé dans un endroit à Paris, avant d'aller voir Véronique Genest dans sa pièce. Je vais dans un bar, à l'intérieur, pour manger un petit morceau avant d'aller voir la pièce. Alors évidemment, le type me présente un livre, dans lequel il faut mettre son nom, son numéro... Évidemment, tu penses bien ! J'ai mis votre numéro, Caroline !"

L'animateur de "On est en direct" poursuit : "Et sans compter qu'évidemment, le stylo... Il y a quatre ou cinq mois, les gens étaient quand même totalement maniaques, il ne fallait surtout pas toucher quelque chose que quelqu'un avait déjà touché !" Avant de conclure non sans énervement : "Mais quand va-t-on arrêter toutes ces conneries, qui font dépenser du pognon pour rien ? Vraiment ! On est dans la folie la plus totale !"

Par J.F.