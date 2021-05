Laurent Ruquier : Stéphane Plaza omniprésent ? Il le taquine dans Les Enfants de la télé

A 50 ans, Stéphane Plaza est comblé par sa vie amoureuse… mais aussi par sa vie professionnelle. Voilà plus de quinze ans, que l’animateur est un des visages emblématiques de M6 et assure la présentation de plusieurs émissions en rapport avec l’immobilier à savoir : "Recherche appartement ou maison", "Chasseurs d’appart" ou encore "Maison à vendre". Sans oublier que l’animateur est aussi à la tête de sa propre agence immobilière qui cartonne un peu partout à travers la France. Une omniprésence qui n’a pas échappé à Laurent Ruquier…

"VOUS ÊTES PARTOUT"

Ce dimanche 9 mai 2021, Stéphane Plaza était invité sur le plateau de l’émission "Les Enfants de la télé" et l’animateur de 58 ans s’est empressé de le chambrer : "Parce qu’évidemment vous faites l’actualité, vous êtes partout, a-t-il commencé, plutôt gentiment. On ne peut pas aller dans une ville sans voir votre nom sur une affiche, une agence, un kiosque, une émission de télé, un chiotte, un cinéma, un théâtre... On n’en peut plus de Stéphane Plaza. Jusque-là !" a lancé Laurent Ruquier.

"Mais on vous aime quand même", a ajouté l’animateur pour calmer le jeu après cette petite boutade. Très taquin comme à son habitude, il a cependant relancé les hostilités quelques secondes plus tard : "Parce que finalement vous êtes une sorte de modèle pour nous", a-t-il déclaré à Stéphane Plaza, qui y a d’abord vu un compliment. "Je suis un peu votre modèle", a ainsi répété le meilleur ami de Karine Le Marchand. "C’est un modèle qu’il ne faut pas atteindre, voyez !" a ajouté Laurent Ruquier en rigolant. Pas sûr que Stéphane Plaza accepte une nouvelle invitation la prochaine fois…

Par E.S.