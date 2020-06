Laurent Ruquier tacle Nagui et son jeu N'oubliez pas les paroles

Les enfants de la télé est incontestablement l'une des émissions les plus emblématiques de France. Lancée en 1994 et présentée à l'époque par Arthur, c'est Laurent Ruquier qui a repris les rênes. Le programme est désormais diffusé sur France 2, tous les dimanches en fin d'après-midi. Ce 21 juin, l'animateur de On n'est pas couché qui va s'arrêter dans quelques jours, recevait Arielle Dombasle, Elie Semoun, Pierre-Jean Chalençon et Bob Sinclar. L'occasion donc de revenir sur les plus belles casseroles de ces artistes, notamment une particulièrement étonnante à savoir la première apparition télévisée de Bob Sinclar dans le Journal du Hard !

la guerre est déclarée ?

Mais lors de cette émission, ce qui s'est fait remarquer le plus, c'est le tacle que Laurent Ruquier qui va bientôt dévoilé son nouveau talk-show a lancé à son collègue Nagui. Et il semblerait que les deux confrères ne s'apprécient pas plus que ça. Alors que l'animateur dévoile un extrait issu de l'émission 40 degrés à l'ombre, émission culte des années 90 dont l'une des épreuves consistait à faire un karaoké géant, Laurent Ruquier n'a pas hésité à lancer une pique à Nagui à la fin du magnéto. "On dirait presque N’oubliez pas les paroles ! Sauf que là il ne fallait pas non plus oublier la vitesse et le rythme…" a-t-il déclaré en référence au jeu de concurrent, N'oubliez pas les paroles. Un tacle qui n'est pas passé inaperçu d'autant plus que Laurent Ruquier a déjà participé au jeu en 2011, mais il semblerait qu'il n'en ait pas gardé que des bons souvenirs.

Par J.F.