Laurent Ruquier : Valérie Mairesse dévoile leur "tendre" histoire (exclu vidéo)

Si Valérie Mairesse s’est fait connaître du grand public grâce à la télévision et au cinéma notamment dans "Banzaï" de Claude Zidi (1983), c’est à la radio et au théâtre qu’elle officie dorénavant. Sur les planches, elle joue d’ailleurs dans "Chasse à l’homme" en tournée actuellement. Elle y incarne une mère un peu trop envahissante dans la vie de sa fille qui est jouée par Charlotte Gaccio. À la radio, elle retrouve son acolyte de toujours, Laurent Ruquier. Sur Non Stop People, la comédienne révèle connaître ainsi l’animateur depuis de très nombreuses années. "On a commencé à France inter avec Laurent, ça fait très longtemps que je le connais", révèle-t-elle. Interrogée sur leur relation, Valérie Mairesse avoue qu’entre elle et Laurent Ruquier, "c’est une histoire de tendresse".

Une histoire d’amour différente

"Il est plus jeune que moi et quand il était adolescent il regardait ‘Banzaï’ et je lui plaisais beaucoup", révèle Valérie Mairesse qui ajoute que Laurent Ruquier "le lui dit toujours". "Il y a une histoire de tendresse […]", continue-t-elle. Très proches, le présentateur de "On n’est pas couché" et Valérie Mairesse partent même en vacances ensemble. "C’est quelqu’un que j’aime profondément", confie-t-elle. C’est également en toute franchise que Valérie Mairesse évoque dans "L’Instant de Luxe" sa prise de poids. Des kilos en trop qu’elle semble assumer. "Maintenant, il faut que j’apprivoise mon nouveau corps. C’est comme cela", indique l’actrice que l’on retrouve chaque jour sur RTL dans "Les Grosses Têtes" au côté de Laurent Ruquier donc.

Par Ambre L