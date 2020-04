Laurie Cholewa annonce être enceinte de son deuxième enfant

Laurie Cholewa va bientôt agrandir sa famille. Mariée avec son compagnon Greg Levy depuis juin 2018, l'animatrice de Canal + a fait une nouvelle annonce ce dimanche 12 avril sur Instagram. Déjà maman d'une petite fille, elle a dévoilé être enceinte de son deuxième enfant. Sur un cliché avec sa fille Rose née le 1er janvier 2019, Laurie Cholewa a affiché tout sourire son ventre arrondi dans une robe rouge moulante. "On t’attend... Je n’avais pas imaginé cette seconde grossesse comme ça...", a-t-elle annoncé sa grossesse en cette période de confinement où elle est confinée chez elle à Paris.

De nombreuses félicitations

"Pas évident d’être enceinte dans ce contexte mais l’essentiel est d’être en bonne santé à l’abris à la maison et j’avais envie ce matin de partager ce futur bonheur avec vous", a-t-elle voulu partager sur sa vie privée. Une heureuse nouvelle qui a réjouit plusieurs personnalités comme les journalistes Flavie Flament, Claire Arnoux, Marie Portolano, Isabelle Ithurburu, Valérie Benaïm et Faustine Bollaert qui a commenté : "Félicitations ma belle !!!!". L'acteur Richard Berry s'est enthousiasmé : "Quelle bonne nouvelle pour pessah !! Mazel tov !!", tout comme les comédiennes Sabrina Ouazani, Frédérique Bel et Stéfi Celma. "Vive la vie !!! Félicitations, t’es magnifique !", lui a félicité Elodie Gossuin.

Par Marie Merlet