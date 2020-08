Laurie Cholewa maman pour la seconde fois, son annonce sur Instagram

Laurie Cholewa est sur un petit nuage. En avril dernier, la femme de Greg Levy depuis juin 2018 a dévoilé être enceinte de son deuxième enfant. Sur un cliché avec sa fille Rose née le 1er janvier 2019, l'animatrice de Canal + a affiché son ventre rond dans une robe rouge moulante. "On t'attend... Je n'avais pas imaginé cette seconde grossesse comme ça", disait-elle en légende. Peu avant cette annonce, elle s'était confiée à nos confrères de Purepeople sur son confinement. Une période qu'elle a été heureuse de vivre avec son mari et sa fille.

"Je trouve que cette épreuve nous permet de nous retrouver. On est heureux d'être confinés ensemble, on mesure notre chance d'être en bonne santé et de profiter de notre bébé (...) C'est la plus heureuse, elle a ses parents pour elle à plein temps ! On a un petit balcon, elle prend l'air et parfois dans la cour de notre immeuble. Elle est très mignonne et facile, donc ça se passe bien. On joue avec elle, elle écoute la musique, elle danse, elle pousse sa poussette et donne le biberon à sa poupée. La belle vie !" racontait-elle.

Un accouchement "un peu en avance"

Ce mercredi 12 août, sur sa page Instagram, Laurie Cholewa a annoncé la naissance de son deuxième enfant. En légende d'un cliché sur lequel la main de son bébé apparaît avec la mention "Hello le monde", l'animatrice de 39 ans a posté le message suivant : "Le monde compte une personne merveilleuse de plus, un petit garçon, un petit ange qui s'est pointé un peu en avance pour faire chavirer mon coeur #Famillejevousaime #mercilavie #maman #Hellolemonde #babyboy".

Si elle a souhaité partager la venue au monde de son bébé, Laurie Cholewa n'a toujours pas dévoilé son prénom ni sa date de naissance. Cependant, elle a tenu à remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie. "Merci à tous pour vos si nombreux messages ! Je ne peux pas répondre à tout le monde personnellement, mais je lis tout et je suis extrêmement touchée", a-t-elle posté dans sa story sur Instagram.

Par Non Stop People TV