Laury Thilleman : La tendre déclaration d’amour de son mari Juan Arbelaez

Si le confinement aura eu raison de plusieurs couples en France, d’autres en revanche se sont bien rapprochés. Et visiblement, l’annonce de déconfinement a été une mauvaise nouvelle pour certains, et notamment pour Juan Arbelaez. Le chef cuisinier a passé les deux mois de confinement avec son épouse Laury Thilleman. Nostalgique de cette période, Juan Arbelaez s’est emparé de son compte Instagram pour faire une touchante déclaration d’amour à sa compagne en dressant le bilan de ces deux mois écoulés : "Je regarde toutes ces vidéos avec une légère sensation de nostalgie. Je suis partagé entre la joie de retrouver le travail , mes équipes, mes clients, mes partenaires, en même temps j’ai une sensation de nostalgie au fond de moi, ces 2 mois ont été précieux pour moi, c’était un temps pour se remettre en question , pour grandir, pour évoluer", a écrit le chef en légende d’une vidéo compilant leurs exploits physiques.

"On n’oubliera pas cette date"

Juan Arbelaez poursuit : "Ce confinement m’a également confirmé que la personne avec laquelle j’ai décidé des partager ma vie est la bonne. Dans notre quotidien chargé, les instants ensemble sont difficiles à trouver et ces 2 mois je les vois comme une parenthèse dans notre vie mais aussi comme un cadeau. Non, ce n’était pas facile, oui il y a eu de hauts et des bas , mais on a aussi décidé de profiter de ce temps pour grandir autant qu’individu et que couple. On n’oubliera pas cette date ou des milliards de personnes dans le monde entier étaient enfermés chez eux, nous on en a profité pour s’aimer". Si Laury Thilleman n’a pas répondu à son mari, les internautes ont été très touchés : "Vous êtes deux Très Belles personnes. Bravo pour votre bonne humeur . Vous avez égayé Notre confinement. Je vous souhaite que du bonheur dans tous les domaine", "Ce temps que vous avez acceptez de nous accorder à nous aussi était un moment précieux ! Longue vie à vous 2".

Par Alexia Felix