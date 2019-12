Laury Thilleman, l'ex Miss France s'est mariée au chef Juan Arbelaez

Laury Thilleman a dit "oui" à l'homme de sa vie. Après quatre ans de relation, Miss France 2011 et son compagnon, le chef Juan Arbelaez se sont mariés ce 21 décembre 2019 lors d'une cérémonie très discrète et à l'abri des regards. Elle a donc créé la surprise générale en partageant quelques clichés de ce moment magique dans sa story Instagram. En effet, la Miss France n'avait jamais révélé officiellement qu'elle était fiancée à son chéri mais quelques indices laissaient entrevoir ce grand jour. Tout en simplicité, Laury Thilleman, qui avait posté avec sa soeur pour ses 18 ans, rayonne de bonheur lors de la cérémonie. Pour célébrer le plus beau jour de sa vie, la Miss France 2011 a opté pour une robe blanche très courte à manches longues et col claudine. L'une des célèbres reines de beauté de la France, a posté une vidéo où elle s'affiche aux bras de son père, Fabrice, qui l'accompagne jusqu'à l'autel.

Ils se sont passés la bague au doigt ce samedi 21 décembre

L'émotion était au rendez-vous lors de ce jour si spécial. Si son père était particulièrement ému et fier de sa fille, le jeune couple marié a également affiché son bonheur. Laury Thilleman a partagé d'autres moments marquants de son mariage qui s'est déroulé à Brest, sa ville natale. Sur une photo, la Miss France 2011 et le chef cuisinier colombien qui avait participé à l'émission "Top Chef", s’enlacent, très certainement après avoir prononcé leurs vœux. De plus, un autre cliché montre les deux amoureux sortant de la mairie en tant que jeune couple marié. Ils respirent tout simplement la joie de vivre. En tout cas, Laury Thilleman qui avait été admise aux urgences après une chute, était resplendissante dans cette robe qui dévoilait ses jambes de rêves.

Par Solène Sab