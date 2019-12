Laury Thilleman mariée, elle dévoile un nouveau cliché de la cérémonie

Depuis le mois de décembre 2015, Laury Thilleman est une femme comblée d’amour dans les bras du chef cuisinier Juan Arbelaez. "On s'est rencontrés sur un plateau et on s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle", avait raconté l’ex-candidat de "Top Chef" au sujet de leur rencontre. En février dernier, des rumeurs affirmaient qu’ils étaient fiancés mais ni l’un ni l’autre n’avait confirmé la nouvelle. Samedi 21 décembre, les amoureux ont toutefois franchi un cap en se mariant. Les noces ont été célébrées en Bretagne, au cours d’une cérémonie organisée loin des regards indiscrets. Plusieurs photos de l’événement avaient circulé sur la Toile et même été relayées par Laury Thilleman sur Instagram.

Les internautes attendris

Ce lundi 23 décembre, la mariée a offert un beau cadeau à ses abonnés. Sur son compte Instagram, Laury Thilleman a partagé, pour la première fois, une photo de son mariage. On l’y aperçoit en compagnie de Juan Arbelaez en pleine danse endiablée. "Vivre, danser, aimer", légende-t-elle. Une sobre publication qui a fait fondre le cœur des internautes. "Félicitations", a commenté Valérie Bénaïm. Même son de cloche du côté de Rachel Legrain-Trapani. L’animatrice Laurie Cholewa a également été attendrie. "Félicitations les amis plein de bonheur belle longue et heureuse vie", a-t-elle écrit. Sandrine Quétier n’est pas restée de marbre. "Félicitations ! Beaucoup de bonheur pour tous les 2", peut-on lire. Les anonymes ont été innombrables à féliciter les jeunes époux.

Par Laura C-M