Le Cas Pucine : que devient-elle depuis sa victoire dans La France a un incroyable talent ?

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Fort Boyard". L'occasion de retrouver Olivier Minne à la présentation. Si la production a gardé les fondamentaux de l'émission, quelques nouveautés ont été ajoutées, notamment avec l'arrivée de Cyril Féraud dans le rôle de Cyril Gossbo. Ce samedi 25 juillet, une nouvelle équipe se mesure au Fort, pour l'association Magie à l'hôpital. Elle est composée de Gil Alma, Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Capucine Anav et Le Cas Pucine. Cette dernière participe pour la première fois à l'émission. Elle n'était pas seule, puisque Eliott, sa fidèle marionnette, était aussi de la partie. "Sportivement, il ne m'a pas beaucoup aidée : il est très fragile, craint l'eau, ne peut pas se salir... Il m'a donc plutôt encouragée", a-t-elle confié au magazine Télé-Loisirs.

Dans ce même entretien, elle en a dit plus sur le tournage. "La production a très bien géré la sécurité et l'hygiène tout en réadaptant le jeu, sans pour autant en perdre l'essence. Cela a d'ailleurs été assez intense à vivre. Mais l'équipe et moi-même n'étions pas des feignasses ! (Rires)".

Une tournée en 2021

Le Cas Cupine a été révélée lors de sa participation en 2019 à "La France a un incroyable talent". La jeune femme de 21 ans avait impressionné le jury avec ses numéros de ventriloque réalisés avec sa marionnette Eliott. C'est elle qui a remporté la grande finale en décembre dernier. Depuis sa victoire, elle alimente sa page YouTube avec des vidéos humoristiques. Une activité qu'elle n'a pas laissée de côté pendant le confinement, réalisant de nombreuses pastilles pour ses abonnés. Elle a également pris le temps d'échanger avec ses fans par lettres interposées. "Les dédicaces en confinement c'est : laisser dehors les lettres pendant une semaine / se laver les mains entre chaque lettre / fermer l'enveloppe non pas avec ma bave délicate, mais avec du scotch. Merci pour vos mots qui font du bien", postait-elle le 3 avril dernier.

L'année 2021 s'annonce chargée pour Le Cas Pucine. En effet, la jeune femme montera sur scène pour assurer son tout premier spectacle, simplement baptisé "Le Cas Pucine". Elle sillonnera de nombreuses villes de France, de Toulon à Bordeaux en passant par Nice ou encore Nantes. À partir du 2 avril 2021, ses fans pourront la retrouver au Petit Palais des Glaces tous les vendredis et samedis à 20h et tous les dimanches à 15h. À noter que son spectacle a été coécrit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine.

Par Clara P