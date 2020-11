Le comité Miss France soudoyé ? Une ancienne Miss fait des révélations fracassantes

Pour les cent ans du concours de Miss France, Sylvie Tellier met les petits plats dans les grands. C’est depuis le Puy-du-Fou que les 29 candidates se présenteront aux Français, en direct sur TF1. Une soirée qui pourrait bien être compromise à cause des mesures de sécurité pour lutter contre le coronavirus, mais également les nombreuses polémiques autour du comité. Alors que de nombreuses anciennes candidates au titre ont déploré des tricheries, une miss fait de nouvelles des révélations chocs sur les "magouilles" avant les élections.

"Il y a de l’argent qui passe sous les tables"

Ce mardi 17 novembre 2020, Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016 et Ornella Bellorti, Miss Toulouse 2015, ont accusé le concours d’être truqué. Selon la première, des membres du comité Miss France, surtout lors des étapes régionales, seraient soudoyés. "Je ne vais dire aucun nom, mais bien sûr que ça se passe : il y a de l’argent qui passe sous les tables", a-t-elle lancé. Toujours d'après la nouvelle candidate des "Marseillais vs Le reste du monde", certaines Miss seraient "boostées" plus que d’autres. "Ça se ressent. Il y a quelqu’un qui booste. C’est dommage de booster une fille et d’en laisser vingt dans la frustration derrière (…). Il faudrait mettre tout le monde sur le même piédestal. La Miss qui est élue, est élue depuis quatre mois. Elle le sait elle-même".

Quelques jours plus tôt, elle avait déjà expliqué auprès de Star Mag : "Ce n’est pas le monde que l’on croit… Ce n‘est pas rempli de paillettes c’est juste basé sur l’apparence. Connaissant mon caractère c’était sûr que j’allais dénoncer l’injustice que j’ai vécue". Avant de poursuivre : "C’est une expérience de vie incroyable, mais ça m’a détruite. Certes, je crache dans la soupe, mais être belle physiquement et ne rien dire en acceptant tout ce qu’il se passe, ce n’est pas moi".

Selon Charlotte Bobb, 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, des pots-de-vin circuleraient pour favoriser une Miss lors des concours régionaux #TPMP pic.twitter.com/xNAk6X3UZQ — TPMP (@TPMP) November 17, 2020

Par C.F.