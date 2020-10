Le Juste Prix : Philippe Risoli dévoile les vraies raisons de l'arrêt de l'émission (Exclu vidéo)

Le 8 octobre dernier, Philippe Risoli a participé au "Débrief de Non Stop", émission présentée quotidiennement par Mickaël Dos Santos sur Non Stop People. En plus de s'être confié sur ce qui l'intéresserait dans la présentation d'un talk-show, l'animateur révélait ce que serait son souhait en télévision. "Ça serait de décrocher un rôle dans une série. C'est ça qui m'intéresserait. Je fais le comédien au théâtre, ça me passionne. C'est l'un des rares trucs que je n'ai pas fait à la télévision", disait-il.

Dans la suite de l'entretien, Philippe Risoli expliquait n'avoir jamais été approché pour des rôles dans des séries. "Pour l'instant, j'ai toujours été vu comme un présentateur quand même plutôt assez connu, donc assez marqué. N'appartenant pas actuellement à une chaîne comme ça peut être le cas de Jean-Luc Reichmann qui est sur TF1 et qui fait très bien son job. Il est dans la filière naturelle, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Donc, c'est un petit peu compliqué", continuait-il.

Fin de l'émission en 2001

Ce week-end, Philippe Risoli a fait son retour dans les locaux de Non Stop People pour participer cette fois-ci à l'émission "Good Morning Week-end" présentée par Mickaël Dorian. Pendant cet entretien, l'ancien présentateur phare de TF1 est revenu sur l'arrêt en 2001 du "Juste Prix", émission qu'il a animée pendant presque dix ans (1992-2001).

Pourquoi le jeu s'est-il arrêté ? "En France, on jouait avec des francs et en 2001-2002 arrive l'Euro. À ce moment-là, on avait du mal à intégrer cette notion d'euros, on raisonnait en francs. Donc c'était très difficile de faire un jeu qui était axé sur les prix en parlant de l'euro. Donc le jeu s'est arrêté naturellement à cause - je serai tenté de dire - de l'arrivée de l'euro", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV