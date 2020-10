Le Meilleur Pâtissier 2020 : Edouard en couple, il dévoile le visage de sa compagne

C'est une nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier" que les téléspectateurs ont découverte le 30 septembre dernier sur M6. Au casting, 14 nouveaux candidats ont pris possession des lieux pour tenter d'aller le plus loin possible dans la compétition. La semaine dernière, dans l'épisode 3 du concours culinaire, les candidats ont été divisés en deux équipes pour un choc des régions au sommet. À l'issue de cette soirée spéciale, Edouard a remporté le tablier bleu. "C'est un truc de malade. Je ne réalise pas (...) Je suis super content, je profite vraiment du moment et j'ai hâte de retourner dans la tente pour faire mes pâtisseries", a-t-il confié après son sacre.

Après les éliminations de Patrice et Inna, François a connu le même sort à l'issue de la troisième semaine de compétition. Avant de quitter le concours, il a tenu à adresser un message à ses camarades. "Je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur. Vous m'avez beaucoup apporté. Vous êtes de belles personnes ainsi que le jury. Je suis heureux d'être venu parmi vous et continuez à vous battre". Face caméra, il a partagé son ressenti quant à son élimination. "L'aventure m'a permis d'apprendre que je suis encore capable de me battre pour beaucoup de choses. Je suis fier de moi. Je pense que mes enfants et mon épouse seront très fiers de moi", a-t-il dit.

Dix ans d'amour avec sa "chérie"

Cette troisième soirée du "Meilleur Pâtissier" sur M6 a aussi été l'occasion pour les téléspectateurs d'en apprendre davantage sur Édouard. Pendant qu'il réalisait le premier gâteau de la semaine, le jeune homme a confié qu'il n'était plus un coeur à prendre. "La Tarte tropézienne, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que j'ai l'habitude d'aller à Saint-Tropez avec ma copine en vacances et là pour le coup, j'essaie de leur faire manger le petit déjeuner que j'avais avec ma copine le matin (...) C'est un petit clin d'oeil pour ma chérie", lâchait-il.

Dans son portrait, les téléspectateurs ont pu découvrir le visage de celle qui partage sa vie depuis "maintenant dix ans" et qui s'appelle Pauline. "Elle m'encourage beaucoup, elle m'aide et surtout me pousse à fond parce qu'elle sait que ça me fait vraiment plaisir".

Par Clara P