Le Meilleur Pâtissier 2020 : Elodie maman, elle dévoile des clichés de son fils sur Instagram

C'est une nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier" que les téléspectateurs ont découverte le 30 septembre dernier sur M6. Au casting, 14 candidats se sont lancés dans cette aventure culinaire. Au terme de trois épreuves jugées par Cyril Lignac et Mercotte, l'un d'entre eux n'a pas décroché sa place pour la deuxième semaine de compétition. Il s'agit de Patrice, 49 ans, dont le parcours a été marqué par l'effondrement en quelques secondes de son Earth Cake à la fin de la redoutable épreuve de Mercotte.

Ce mercredi 7 octobre, M6 diffuse l'épisode 2 du "Meilleur Pâtissier" baptisé "Blanche-Neige et les 13 pâtissiers". Pour cette nouvelle semaine de compétition, les candidats vont devoir réaliser des gâteaux à base de pommes. Un challenge que compte bien relever Elodie, l'une des participantes au concours. Dans son portrait diffusé la semaine dernière, elle a confié être la gérante d'une pizzeria qu'elle a montée "toute seule" et dans laquelle travaillent sa tante et son cousin. Elle vit à Mulhouse.

Une candidate qui a la bougeotte

Les téléspectateurs ont également pu en savoir plus sur ses origines. "Je suis à moitié italienne par mon père et à moitié espagnole par ma mère et ça fait un bon mélange explosif", dit-elle. Passionnée de voyages, Elodie a visité plusieurs coins du monde, elle qui dit avoir "la bougeotte", et pour cause : "Même enceinte, je suis partie aux États-Unis puis après mon accouchement, je suis partie en Laponie. J'ai habité un peu partout en Australie, à Bali, j'ai traversé toute l'Asie du Sud-Est. Il y a six ans, je suis rentrée pour me rapprocher de ma famille", continue-t-elle dans son portrait.

Sur sa page Instagram, Elodie partage ses créations culinaires, mais pas seulement. En effet, elle a dévoilé de nombreux clichés immortalisés avec son fils. L'occasion pour elle d'afficher leur belle complicité, que ce soit à Bali ou au Maroc. Sa communauté a aussi pu découvrir le visage de son compagnon, dont elle n'a pas dévoilé l'identité. Le 29 septembre 2019, elle a partagé une photo sur laquelle elle souffle la première bougie de son fils aux côtés de sa moitié à l'occasion de son anniversaire (voir ci-dessous).

Par Clara P