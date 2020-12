Le Meilleur Pâtissier 2020 : Elodie se dévoile enfant sur Instagram

Le 30 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison du "Meilleur Pâtissier". Au départs, ils étaient 14 candidats à se lancer dans le concours culinaire supervisé par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés de l'émission. Au fil des semaines, des éliminations ont eu lieu. Le 16 décembre dernier, ils étaient encore cinq candidats en lice. À la fin de la soirée, c'est Maxime qui a définitivement quitté le concours. "Je suis un peu triste et déçu de partir aux portes de la finale. Mais je pars sur une note positif et je suis content du parcours que j'ai eu dans cette aventure. Je suis fier de moi, d'être arrivé là et vive la pâtisserie !" a-t-il dit.

Cette fin de soirée a aussi été marquée par le sacre d'Elodie en tant que meilleure pâtissière de la semaine grâce au tablier bleu. "Je suis en finale ! C'est trop dingue ce qu'il m'arrive. En plus, j'ai le tablier bleu, c'est incroyable. Je n'en reviens pas du tout", a-t-elle confié. Cette gérante d'une pizzeria a su s'imposer dans le concours en proposant des créations culinaires qui ont ravi les papilles de Cyril Lignac et Mercotte.

Souvenirs d'enfance pour ses 32 ans

Sur sa page Instagram, Elodie partage des photos de son quotidien, notamment de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde. Elle poste aussi des clichés de son fils, s'affichant complice à ses côtés. En fin de semaine dernière, elle a dévoilé des photos d'elle enfant pour un évènement spécial. En effet, la finaliste du "Meilleur Pâtissier" a fêté ses 32 ans.

Ainsi, sa communauté a pu la découvrir quand elle était petite sur deux tendres clichés qu'elle a légendé ainsi : "Moi petite, déjà en train de voyager (...) Je suis extrêmement fière et heureuse de fêter mon anniversaire aujourd'hui en me disant que je suis arrivée en finale. Je ne pensais pas arriver jusque-là, c'est fouuuu. C'est incroyable non ? Commencer cette finale avec le tablier bleu rajoute une pression supplémentaire et vous savez que je suis à 3000% dans les épreuves. Je vous kiff de foufou", a-t-elle écrit.

Par Clara P