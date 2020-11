Le Meilleur Pâtissier 2020 : la diffusion de la saison impactée par le confinement ?

En août dernier, alors que Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali avaient repris le chemin des cuisines du "Meilleur Pâtissier", le tournage avait dû être interrompu après qu'un cas positif de coronavirus ait été détecté au sein de l'équipe. Après avoir mis en place un dispositif sanitaire strict - notamment en permettant à Mercotte de poursuivre l'enregistrement de l'émission de chez elle - le tournage a pu reprendre. Lors de la diffusion du tout premier épisode sur M6 le 30 septembre dernier, Julia Vignali avait pris la parole pour revenir sur les circonstances de ce tournage peu commun.

"Cette nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier' a été mouvementée. Le tournage s'est déroulé dans le respect d'un protocole sanitaire validé par les experts. Ainsi, toutes les personnes participantes au programme ont été testées avant et régulièrement pendant le tournage. Ce protocole a permis de déceler un cas de Covid en cours de saison, ce qui nous a obligés à faire une pause pour la santé de tous. Rassurez-vous : tout le monde va bien et je suis heureuse de lancer une nouvelle saison du 'Meilleur Pâtissier', plus gourmande que jamais", disait-elle.

Quel impact sur l'émission ?

Alors que la compétition culinaire continue sur M6 ce mercredi 4 novembre avec une soirée spéciale "USA", Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures pour ralentir la forte propagation du coronavirus en France. Ainsi, depuis le 30 octobre, les Français sont de nouveau confinés chez eux.

Nos confrères de Télé Star ont voulu savoir si ce nouveau confinement allait avoir un impact sur la diffusion de l'émission. "La réponse est non !" ont-ils écrit. Selon leurs informations, "aucun changement de programmation n'a été annoncé par la chaîne".

Par Clara P