Le Meilleur Pâtissier 2020 : les 14 candidats au casting de la saison 9

Lancé en 2012 sur M6, le concours culinaire "Le Meilleur Pâtissier" fait son retour ce mercredi 30 septembre pour une neuvième saison inédite. L'année dernière, c'est Camille qui remportait le titre de meilleure pâtissière à l'issue de dix semaines de compétition. Depuis son sacre, la pâtissière a sorti son premier livre culinaire baptisé "Camille, ses meilleures recettes". Dans une interview au Télégramme, elle s'était confiée sur ce projet.

"On y découvre quelques recettes de l'émission : la rose, la tarte chocolat-truffe, l'entremet au maïs de la finale, le Mont-Blanc, et le gâteau Olaf qui a beaucoup plu aux enfants. Et les 35 autres recettes sont des recettes exclusives ! À peine le tournage terminé, il a fallu s'y mettre. Ça m'a demandé énormément de temps de travail. Parallèlement, j'ai lancé aussi mon site internet. Depuis le milieu de la diffusion de l'émission, je suis très sollicitée par des téléspectateurs qui veulent mes recettes", confiait-elle.

Des candidats âgés de 18 à 69 ans

Qui lui succédera cette année ? Ce premier numéro du "Meilleur Pâtissier" verra 14 nouveaux candidats s'affronter à travers les trois épreuves emblématiques du concours culinaire : "Le défi de Cyril", "L'épreuve technique de Mercotte" et "L'épreuve créative". Chaque semaine, les pâtissiers amateurs devront régaler les papilles du jury. La production a prévu plusieurs soirées à thème. Ainsi, les téléspectateurs voyageront aux États-Unis avec la revisite de l'incontournable cheesecake. Ils iront ensuite goûter aux saveurs de Bollywood. Une soirée spéciale Halloween est aussi prévue.

Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, les candidats seront divisés en deux équipes qui s'affronteront le temps d'une soirée pour défendre leur couleur régionale. De plus, la production a décidé de pimenter la compétition en réintégrant un pâtissier dans le concours. Du côté des candidats, les téléspectateurs feront la connaissance de Florian, régisseur événementiel de 31 ans, François-Xavier, chef de produits informatiques originaire de Los Angeles, et celle de Reine, une retraitée de 69 ans. À noter que la gagnante de "En route pour le meilleur pâtissier" - le spin-off de 6Play - fait partie de l'aventure. Il s'agit de Margaux, une étudiante en école de commerce de 18 ans. Pour découvrir le casting de cette édition 2020 dans son intégralité, visionnez vite notre diaporama ci-dessus.

Par Clara P